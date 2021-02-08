Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Çarşamba günkü konuşmamı mutlaka izleyin

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Bayburt, Giresun, Niğde ve Zonguldak 7. olağan il kongrelerine canlı bağlantıyla katılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları: Bizim siyasetimizin temelinde nesilden nesile aktarılarak bugüne ulaştırılan bir büyük dava vardır. Bu davanın mayası, medeniyetimize, milletimize hizmet etme anlayışıyla yoğrulmuştur. Milletimize hizmetkarlığımızı, ülkemizi daha çok kalkındırarak, güçlendirerek gösteriyoruz. AK Parti kadroları ilk günden bugüne kadar bu anlayışla çalışmış hep aynı menzile doğru ilerlemiştir. Genel merkezimizden mahalle ve köy temsilcilerimize kadar teşkilatlarımızın her kademesindeki görev değişimlerini bayrak yarışındaki gibi bir sorumluluk aktarımı olarak görüyoruz. AK Parti'nin ülkemizi kalkındırma ve büyütme, milletimizin huzurunu ve refahını ileriye taşıma mücadelesinin yanında olan herkese kapımızda, gönlümüzde sonuna kadar açıktır. Teşkilatlarımızda sorumluluk üstlenen arkadaşlarımızın bu anlayışla milletimizin her bir ferdini partimize kazandırmak için samimiyetle gayret göstereceklerine yürekten inanıyorum.

'RABİAMIZA DAHA SIKI SAHİP ÇIKMAK ZORUNDAYIZ' Girdiğimiz her mücadelede milletimizin bizi canı pahasına sahiplenmesinin ardında bu gerçek vardır. Şu dönemde milletimizle olan gönül bağımızı daha güçlendirerek yürüttüğümüz mücadeleyi zafere ulaştıracağız. Bunun için 2023 seçimleri kritik öneme sahiptir. İşte hep birlikte takip ediyoruz. Zihnini ve kalbini bilerek veya bilmeyerek Türkiye düşmanlarına kiralamık kesimler her fırsatta ülkemizin huzuruna, demokrasisine saldırıyor hamdolsun bugüne kadar bunların hiçbirine boyun eğmedik eğmeyeceğiz. Karşımızdaki bu hazin tablo, kazanımlarımızı korumak için sürekli teyakkuzda bulunmamız gerçeğini teyit ediyor. Çocuklarımıza büyük Türkiye'yi miras bırakmamız için daha çok mücadele etmemiz gerekiyor. Bu süreçte Rabiamıza daha sıkı sahip çıkmak zorundayız. 'YOLLARINI ŞAŞIRANLARA NE DESEK BOŞ' Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin küresel siyasi ve ekonomik dönüşümün etkisiyle adeta yaprak gibi sallandıkları bir dönemde Türkiye olarak bizim sapasağlam ayakta durabilmemizin yolu buradan geçiyor. Salgın sürecinde dünyada yaşananlar ülkemize son 18 yılda kazandırdığımız altyapının bizi nasıl olumlu yönde ayrıştırdığını göstermiştir. Bütün bunlar gören gözler duyan kulaklar ve adaletin yuva yaptığı kalpler için geçerlidir. Kinleri, hırsları ve karanlık hesapları özellikle kendi ülkelerinin felaketini dileyecek kadar yollarını şaşıranlara ne desek boş. Herşeye rağmen vaktimizin ve enerjimizin tamamını kullanarak herkes gibi bunlara da doğruyu, hakkı, hakkaniyeti, yaptıklarımızı ve hedeflerimizi anlatmayı sürdüreceğiz.