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Cumhurbaşkanı Erdoğan: “İnsanlık dışı bu saldırıyı nefretle kınıyorum”

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.04.2019 11:45 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sri Lanka’da meydana gelen terör saldırısına ilişkin, "İnsanlık dışı bu saldırıyı nefretle kınıyorum” dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı yazılı açıklamada, “Sri Lanka’da Paskalya ayinleri sırasında meydana gelen terör saldırılarında çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiğini ve yaralandığını derin bir üzüntüyle öğrendim.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sri Lanka’da meydana gelen terör saldırısına ilişkin, "İnsanlık dışı bu saldırıyı nefretle kınıyorum” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı yazılı açıklamada, “Sri Lanka’da Paskalya ayinleri sırasında meydana gelen terör saldırılarında çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiğini ve yaralandığını derin bir üzüntüyle öğrendim. Dini mabetlerde de gerçekleştirilen insanlık dışı bu saldırıyı nefretle kınıyorum ve en sert biçimde lanetliyorum. Bu barbarca saldırı, terörün her türüyle kararlı bir mücadelenin gereğini bir kez daha ortaya koymuştur. İnsanlığın ve küresel barışın ortak düşmanı olan teröre karşı Sri Lanka ile dayanışma içinde olacağımızı ifade ediyorum. Bu menfur hadiseden dolayı Sri Lanka halkına ülkem ve şahsım adına taziyelerimi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı.

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