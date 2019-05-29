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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İSTANBUL FETİH KUTLAMALARI PROGRAMINDA KONUŞTU (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2019 22:24 | Son Güncelleme

İdris TİFTİKÇİ / İSTANBUL DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen "İstanbul'un Fethinin 566.

İdris TİFTİKÇİ / İSTANBUL DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen "İstanbul'un Fethinin 566. Yılı Kutlamaları ve İftar Programı"nda konuştu. Erdoğan, "İstanbul'a dair hesaplaşma 566 yıldır hiç bitmedi. İstanbul'u kaybetmenin acısını 566 senedir içlerinden atamayanlar var. Daha 2 ay önce, cuma namazı kılan 52 Müslüman'ı vahşice şehit eden Yeni Zelandalı teröristin 'Ayasofya'yı minarelerden kurtaracağız' diyerek tehditler savurması asla tesadüfi değildir. İstanbul'a baktığında sadece rant gören, çıkar gören muhterislerin bu şehri yağmalamasının önüne geçtik, hayata geçirdiğimiz hizmetler ve yatırımlarla İstanbul'un çehresini değiştirdik. 3 katlı İstanbul Tünelinin önümüzdeki dönem inşallah ihalesini yaparak, hayata geçireceğiz" dedi.

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-Erdoğan'ın açıklamaları

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