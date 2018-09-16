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Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2018 19:12 | Son Güncelleme

Erdoğan, "Martı Projesi" olarak bilinen "Kabataş Meydan ve Transfer Merkezi Projesi"ni inceledi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabataş'ta yapımı devam eden "Martı Projesi"ni inceledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 10. ayağı Türkiye Rallisi'nin ödül töreni ardından İstanbul'a geldi.

Atatürk Havalimanı'ndan Kabataş'a geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamuoyunda "Martı Projesi" olarak bilinen Kabataş-Bağcılar Tramvayı, Kabataş-Taksim Füniküleri, Kabataş Mahmutbey Metrosu'nu da birbirine bağlayacak "Kabataş Meydan ve Transfer Merkezi Projesi"ni inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan da eşlik etti.

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Anahtar Kelimeler:
Kabataş Martı Projesi Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan

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