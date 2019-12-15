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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsviçre ve Malezya’yı ziyaret edecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.12.2019 01:57 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küresel Mülteci Forumu’nun Cenevre’de düzenlenecek ilk toplantısına katılmak üzere 16-17 Aralık 2019 tarihlerinde İsviçre’yi, ardından Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed’in daveti üzerine 18-19 Aralık 2019 tarihinde düzenlenecek olan Kuala Lumpur Zirvesi’ne katılmak üzere Malezya’yı ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsviçre ve Malezya’yı ziyaret edecek

İletişim Başkanlığı’ndan ziyaretlere ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cummhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küresel Mülteci Forumu’nun Cenevre’de düzenlenecek ilk toplantısına katılmak üzere 16-17 Aralık 2019 tarihlerinde İsviçre’yi; müteakiben, Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed’in davetine icabetle, 18-19 Aralık 2019 tarihinde düzenlenecek olan Kuala Lumpur Zirvesi’ne iştirak etmek üzere Malezya’yı ziyaret edecek.

Türkiye bu vesileyle geçici koruma altındaki Suriyelilere yönelik, örnek nitelikteki iyi uygulamalarını bir kez daha tüm dünyanın dikkatine getirecektir. Küresel Mülteci Forumu, 2018 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda kabul edilen Mültecilere İlişkin Küresel Mutabakat’ın uygulanmasının takip edileceği temel platformdur. Sayın Cumhurbaşkanımız, Foruma, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi’nin daveti üzerine, Kosta Rika, Pakistan, Etiyopya ve Almanya devlet adamlarıyla birlikte eş-başkanlık yapacaklardır.

İsviçre ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin ev sahipliğinde icra edilecek Forum’a pek çok ülke üst düzeyde katılım sağlayacak olup, özel sektör, uluslararası kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ve mülteciler gibi çok sayıda paydaşın da katılmaları planlanmıştır. Paydaşların Forum’da, mültecilere ve evsahibi ülkelere yönelik taahhütlerini açıklamaları beklenmektedir. Türkiye bu vesileyle geçici koruma altındaki Suriyelilere yönelik, örnek nitelikteki iyi uygulamalarını bir kez daha tüm dünyanın dikkatine getirecektir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın Forum marjında katılımcı bazı Devlet ve Hükümet Başkanlarıyla görüşmeler gerçekleştirmeleri de söz konusudur. Kuala Lumpur Zirvesi’nin gündemini ise İslam Alemi’nin karşı karşıya kaldığı sınamalar teşkil etmektedir.

Bağımsızlık, kalkınma, iyi yönetişim, kültür ve kimlik, adalet ve özgürlük temaları çerçevesinde tatbik edilecek Zirve programı kapsamında liderler ayrıca ‘Kalkınmanın Önceliği ve Sınamalar’ konulu yuvarlak masa toplantısında görüş alışverişinde bulunacaklardır.

Türkiye’nin ve evsahibi Malezya’nın yanısıra Katar, İran, Pakistan ve Endonezya’nın katılacağı Zirve marjında Sayın Cumhurbaşkanımızın, Malezya Kralı ve Başbakanı başta olmak üzere, Zirve’ye katılması öngörülen diğer muhataplarıyla temaslarda bulunmaları beklenmektedir" ifadelerine yer verildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Malezya Kuala Lumpur

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