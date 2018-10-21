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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kamboçya Başbakanı Hun Sen'i kabul etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2018 16:06 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Mabeyn Köşkü'nde Kamboçya Başbakanı Hun Sen'i kabul etti.

Harun UYANIK/İSTANBUL, (DHA) CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Mabeyn Köşkü'nde Kamboçya Başbakanı Hun Sen'i kabul etti.
TÜGVA Genel Merkezi'nin açılışına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ardından Mabeyn Köşkü'ne geçti. Erdoğan, burada Kamboçya Başbakanı Hun Sen'i kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin içeriğine ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

(FOTOĞRAF)

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kamboçya Başkanını kabul ettiCumhurbaşkanı Erdoğan Kamboçya Başkanını kabul etti
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