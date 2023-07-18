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Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'a gitti

18.07.2023 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan'daki temaslarını tamamlamasının ardından özel uçak "TC-TRK" ile Körfez turunun ikinci durağı Katar'a hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'a gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Kral Abdülaziz Uluslararası Havalimanı'ndan, Cidde Bölge Emiri Yardımcısı Bedir Bin Sultan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al-Saud, Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Fatih Ulusoy, Türkiye'nin Yemen Büyükelçisi Mustafa Pulat ve İslam İşbirliği Teşkilatı Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mehmet Metin Eker uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Genel Başkan yardımcıları Ömer Çelik, Zafer Sırakaya, AK Parti milletvekilleri Hulusi Akar, Mustafa Varank, Nureddin Nebati, MHP Milletvekili İsmail Faruk Aksu, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Devlet Arşivleri Başkanı Uğur Ünal ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da Katar'a gitti.

AA

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Anahtar Kelimeler:
Katar erdoğan

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