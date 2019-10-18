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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Başbakan Yardımcısı El Sani görüşmesi sona erdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.10.2019 19:03 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casim El Sani’yle görüşmesi sona erdi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casim El Sani’yi Tarabya’daki Huber Köşkü’nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casim El Sani’yle görüşmesi sona erdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casim El Sani’yi Tarabya’daki Huber Köşkü’nde kabul etti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın da yer aldığı kabul 17.15’de başladı. Basına kapalı bir şekilde gerçekleştirilen görüşme 18.40’ta sona erdi.

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