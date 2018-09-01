CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KİREÇBURNU'NDA BALIK AV SEZONU AÇILIŞINA KATILDI

*Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:

*"Balıkların çoğalma döneminde uygulanan av yasağına mutlaka riayet etmeliyiz."

*"Pruvanız neta, dümeniniz viya, rüzgarınız kolay, bahtınız açık olsun."

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sarıyer Kireçburnu'nda balık av sezonu açılışında vatandaşlarla bir araya geldi. Törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ile çok sayıda vatandaş katıldı. Açılışa katılan balıkçı gemileri Türk bayraklarıyla donatılırken, Sahil Güvenlik ve özel harekat ekipleri de denizde güvenlik önlemi aldı. Bazı teknelere Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dev posterleri asılırken, bazılarında ise "Reis hoş geldin" yazılı pankartlar açıldı.

"ALLAHTAN AV SEZONUNUN BEREKETLİ GEÇMESİNİ DİLİYORUM"

Sahilde bekleyen balıkçılar ve vatandaşlara bir konuşma yapan Erdoğan, Allah'tan av sezonunun bereketli geçmesini dileyerek, "Denizde kısmetinizin peşinde geçireceğiniz günler, haftalar ve aylar boyunca ağlarınızın hep dolu çıkmasını diliyorum. Böylece hem sizlerin özellikle kazancı bol olacak hem de vatandaşlarımız uygun fiyatlara balık temin edecektir. Türkiye, son dönemde denizlerinde yılda yaklaşık 300-400 bin ton balık, su ürünü temin etmektedir. Bu rakamın neredeyse üçte birini tek başına o meşhur hamsimiz oluşturmaktadır. Bundan on yıl önce sadece hamsi avının 250-300 bin ton düzeyinde gerçekleştiğini de unutmamamız gerekiyor. Her ne kadar ülkemizde kültür balıkçılığı oldukça gelişmiş olsa da bu ürünlerin denizden avcılık yöntemiyle tutulan balığın yerini alamayacağı bir gerçektir. Balık miktarının azalması fiyatların yükselmesine ve kişi başına balık tüketiminin de düşmesine yol açıyor." diye konuştu.