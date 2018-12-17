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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya'da

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.12.2018 14:32 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Mevlana'yı anma programı kapsamında düzenlenen 'Şeb-i Arus' törenleri için Konya'ya geldi.  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Cumhurbaşkanlığı’na ait uçakla saat 13.40'ta İstanbul'dan Konya'ya  geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya'da

İbrahim LALELİ- Alparslan ÇINAR/KONYA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Mevlana'yı anma programı kapsamında düzenlenen 'Şeb-i Arus' törenleri için Konya'ya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Cumhurbaşkanlığı’na ait uçakla saat 13.40'ta İstanbul'dan Konya'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Konya Havalimanı'nda Vali Cüneyit Orhan Toprak ve diğer protokol üyeleri karşıladı. Erdoğan, toplu açılış törenine katılmak için Cumhurbaşkanlığı'na ait otobüsle Mevlana Meydanı'na hareket etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, havalimanından çıkarken otobüsün ön koltuğunda cep telefonuyla konuştuğu görüldü. Bu sırada Kayseri'nin Yahyalı ilçesinden bir kişi, ilçe belediyesi ile ilgili sorunları içeren notu, otobüsün içine attı. Erdoğan, tören alanına gelirken yol güzergahında çocuklara satranç takımı dağıttı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplu açılış törenin ardından, akşam saatlerinde Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezi'nde 'Hz. Mevlana'nın 745'inci Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma' programı kapsamında düzenlenen, 'Şeb-i Arus' törenlerine katılacak.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya'daCumhurbaşkanı Erdoğan, Konya'daCumhurbaşkanı Erdoğan, Konya'daCumhurbaşkanı Erdoğan, Konya'da

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