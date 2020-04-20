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Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüsle ilgili ilk kez tarih verdi: Çifte bayram yapacağımızı umut ediyoruz

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2020 11:37 | Son Güncelleme

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesini değerlendiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı sonrası için normalleşme mesajı vererek "Çifte bayram yapacağımızı umut ediyoruz" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüsle ilgili ilk kez tarih verdi: Çifte bayram yapacağımızı umut ediyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüsle mücadelede ilk kez tarih verip "Ramazan Bayramı'nda bütün milletçe çifte bayram yapacağımızı umut ediyoruz" dedi.

Virüsle mücadele sürecinde mesaisini İstanbul Huber Köşkü'nde sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sabah gazetesinden Şebnem Bursalı'ya konuştu.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan virüs verilerini de değerlendirerek algoritmaların olumlu yönde evrildiğini belirten Cumhurbaşkanı, belli bir zaman içinde netice alınacağını söyledi.

BAYRAM SONRASI NORMALLEŞME MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mücadelede netice alınmasının hedeflendiği tarih olarak da Ramazan Bayramı'nı işaret etti.

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