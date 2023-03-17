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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la, Stoltenberg arasında kritik görüşme! Gündem: Finlandiya

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la, Stoltenberg arasında kritik görüşme! Gündem: Finlandiya

17.03.2023 20:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Finlandiya'nın NATO üyelik başvurusu ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la, Stoltenberg arasında kritik görüşme! Gündem: Finlandiya

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik sürecine dair gelişmeler ele alındı.

İSVEÇ VURGUSU DİKKAT ÇEKTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, bu süreçte Finlandiya'nın, sergilediği tutumla İsveç'ten olumlu şekilde ayrıştığını belirterek, Finlandiya'nın NATO'ya Katılım Protokolü'nün Türkiye Büyük Millet Meclisindeki onay sürecini başlatmaya karar verdiklerini ifade etti.

İsveç'le görüşmeleri iyi niyetle sürdürme kararlılığında olduklarını belirten Erdoğan, sürecin nasıl ilerleyeceğinin İsveç'in atacağı somut adımlarla doğrudan bağlantılı olacağını kaydetti.

Türkiye'den Finlandiya'nın NATO üyeliğine onay! Türkiye'den Finlandiya'nın NATO üyeliğine onay!

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NATO Recep Tayyip Erdoğan

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