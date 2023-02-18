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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe’yi kabul etti

18.02.2023 19:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe’yi Vahdettin Köşkü’nde kabul etti. Kabulde, Libya Başbakanı Dibeybe, Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini de iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe’yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe’yi Vahdettin Köşkü’nde kabul etti. İki lider arasındaki görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Vahdettin Köşkü’nde gerçekleşen kabulde, Libya Başbakanı Dibeybe, deprem dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti.

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Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Cukanoviç, Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Veled Gazvani, Lübnan Başbakanı Necip Mikati ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla arayarak depremde hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti, yaralılara şifa dileğinde bulundu. Kabul ve görüşmelerde, liderler Türkiye’ye desteklerini ve Türk halkıyla dayanışma içinde olduklarını ifade etti.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye de Cumhurbaşkanı Erdoğan’la telefonda görüşerek deprem nedeniyle geçmiş olsun temennilerini iletti. (İHA)

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Libya Recep Tayyip Erdoğan

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