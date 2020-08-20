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Cumhurbaşkanı Erdoğan müjde olarak ne açıklayacak? Doğu Perinçek'ten dikkat çeken sözler

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.08.2020 09:43 | Son Güncelleme

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı müjdeyle ilgili "Zonguldak açıklarında hidrokarbon yatakları, doğal gaz bulunduğunu son bir iki gün içerisinde biz de öğrendik" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjde olarak ne açıklayacak? Doğu Perinçek'ten dikkat çeken sözler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün yaptığı konuşmasında cuma günü vereceği müjdeyle Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağını ifade etti. Dün akşam CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız Bölge, programında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cuma günü açıklayacağı müjde ele alındı.

Programda, ABD merkezli Bloomberg News'in iki Türk yetkiliye dayandırdığı "Türkiye Karadeniz'de enerji kaynağı keşfetti" haberi de gündeme geldi. Programın konuklarından Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Zonguldak açıklarında doğal gaz kaynağı bulunduğunu iddia etti.

PERİNÇEK: ZONGULDAK AÇIKLARINDA...

Perinçek, "Cumayı beklemeden programda müjdeler açıklanmış oldu. Sayın Cumhurbaşkanımıza bırakalım müjdeyi ama verilen bilgiler, Zonguldak açıklarında hidrokarbon yatakları, doğal gaz bulunduğunu son bir iki gün içerisinde biz de öğrendik. Ama Sayın Cumhurbaşkanımız müjdesini kendisi verecektir, o müjdenin ne olduğu konusunda izin verirseniz bir açıklama yapmayalım" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Dün yaptığı konuşmasında Cuma günü bir müjde vereceklerini belirten Erdoğan, "Şu anda bu müjdenin biz de hayalleri ve rüyası içerisindeyiz. Cuma günü inşallah bu müjdeyi tüm milletimize vermek suretiyle Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına da şimdiden inanıyorum. Tabii açıklarsam bu işin heyecanı, her şeyi kaybolur. Onun için açıklamamakta fayda var diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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