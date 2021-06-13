HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi için Brüksel'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi için Brüksel'de

13.06.2021 19:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla düzenlenecek NATO Zirvesi'ne iştirak etmek ve zirve kapsamında ikili temaslarda bulunmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirve marjında düzenlenecek Brüksel Forumu isimli kamuoyuna açık etkinliğin “İstikrara Katkı” başlıklı oturumuna video mesaj yoluyla katılım sağlayacak. Erdoğan'ın zirve kapsamında bazı müttefik ülke liderleriyle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi planlanıyor.

Zirvede, NATO İttifakı'nın önümüzdeki on yıllık adaptasyonu amacıyla başlatılan “NATO 2030” sürecinin temel unsurları değerlendirilecek.

Zirvede ayrıca, NATO güvenliğine yönelik tehdit ve meydan okumalar hakkında stratejik düzeyde görüş alışverişinde bulunulması, Afganistan’daki Kararlı Destek Misyonu’nun sonlandırılması kapsamında İttifak’ın Afganistan’a yönelik desteğinin sürdürülmesi amacıyla atılacak adımların da ele alınması planlanıyor.

Erdoğan, Belçika'yı ziyaretlerinin ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in davetine icabetle, 15-16 Haziran 2021 tarihlerinde Azerbaycan'a resmi ziyaret gerçekleştirecek.

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Birbirinden farklı masa oyunlarını keşfetmeye ne dersiniz?Birbirinden farklı masa oyunlarını keşfetmeye ne dersiniz?
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Dikili kıyılarında 'bozuk yumurta kokulu yosun' uyarısı Dikili kıyılarında 'bozuk yumurta kokulu yosun' uyarısı
Anahtar Kelimeler:
NATO Recep Tayyip Erdoğan

En Çok Okunan Haberler

"Dünyanın en saçma binası" yıkılıyor! Tarih belli oldu

"Dünyanın en saçma binası" yıkılıyor! Tarih belli oldu

İngiltere'de dikkat çeken araştırma! İşte yeni koronavirüs belirtileri

İngiltere'de dikkat çeken araştırma! İşte yeni koronavirüs belirtileri

Şoke eden yanıt! "Şu an minik ve kendi popom"

Şoke eden yanıt! "Şu an minik ve kendi popom"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası'nın döviz rezervini açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası'nın döviz rezervini açıkladı

'Pes' dedirten olay! 'Kamu görevlisiyiz' deyip bir de camiden anons yaptırdılar

'Pes' dedirten olay! 'Kamu görevlisiyiz' deyip bir de camiden anons yaptırdılar

Gören gözlerine inanamadı! Markette rafların arasından çıktı

Gören gözlerine inanamadı! Markette rafların arasından çıktı

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Almanya, Türkiye'nin de aralarında olduğu riskli ülkelere yönelik seyahat uyarısını kaldırıyor

Almanya, Türkiye'nin de aralarında olduğu riskli ülkelere yönelik seyahat uyarısını kaldırıyor

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Erdoğan görünce konvoyunu durdurdu

Erdoğan görünce konvoyunu durdurdu

Çobanlık yaparken Robert'e girmişti! Hollanda harekete geçti

Çobanlık yaparken Robert'e girmişti! Hollanda harekete geçti

Bakan Koca duyurdu! Aşılama programına onlar da dahil edildi

Bakan Koca duyurdu! Aşılama programına onlar da dahil edildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.