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Cumhurbaşkanı Erdoğan noktayı koydu: Geri adım atmayacağız

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.10.2020 09:30 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doğu Akdeniz'de geri adım atmayacaklarını belirterek "Doğu Akdeniz’de kararlılığımızı görenler ve ülkemize geri adım attıramayacağını anlayanlar diyalog çağrılarımıza kulak vermek zorunda kaldı." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan noktayı koydu: Geri adım atmayacağız

Katar gazetesine konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satırbaşları şöyle;

Türkiye askeri varlığıyla sadece Katar'ın değil, bütün Körfez bölgesinin istikrarına ve barışına hizmet etmektedir.

Kaos hesapları yapanlar dışında hiç kimse, Türkiye'nin ve Türk askerinin Körfez'deki mevcudiyetinden rahatsız olmamalıdır.

Türkiye, Suriye topraklarında asla kalıcı değildir. Kriz kalıcı olarak çözüldüğünde bizim de Suriye’deki varlığımız sona erecektir.

ABD ile terörle mücadele, demokrasi, istikrarsızlık ve çatışmaların sonlandırılması gibi başlıklarda çalışmaya devam edeceğiz.

Libya’da meşruiyet kazanacak, darbeciler kaybedecektir.

Doğu Akdeniz’de kararlılığımızı görenler ve ülkemize geri adım attıramayacağını anlayanlar diyalog çağrılarımıza kulak vermek zorunda kaldı.

Ermenistan’ın aldığı ağır hezimetin ardından Türkiye’yi de çatışmanın içinde gösterme gayreti, yaşadığı sıkışmışlık ve çaresizliğin ispatı.

Ayrıntılar geliyor...

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