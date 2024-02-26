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Cumhurbaşkanı Erdoğan o ifadeyi duyunca muhabiri böyle uyardı! 'Kendine gel'

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
26.02.2024 17:08
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeniden Refah Partisi ile ilgili "Yeniden Refah genel seçimdeki tavrından kopmuş vaziyette" dedi. Muhabirin 'Sirk cambazı' ifadesi kullandınız açıklamasına Erdoğan "Kendine gel, onların adını anmadım" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan o ifadeyi duyunca muhabiri böyle uyardı! 'Kendine gel'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde partisinin Genişletilmiş İl Seçim İşleri Başkanları Toplantısı sonrasında AK Parti MYK Toplantısı'na başkanlık etmek için AK Parti Genel Merkezi'ne geldi. Erdoğan, genel merkeze girmeden önce gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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YENİDEN REFAH AÇIKLAMASI

Yeniden Refah Partisi'nden gelen açıklamalarla ilgili olarak Erdoğan "Yeniden Refah'ın tavrını sizler de biliyorsunuz. Birçok yerde Cumhur İttifakı ile hareketi bir değil. Bizden ayrılmış veya bize tavır alanları aday gösterdiler. Yeniden Refah genel seçimdeki tavrından kopmuş vaziyette" dedi.

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MUHABİRİ BÖYLE UYARDI

Erdoğan, muhabirin 'Sirk cambazı' ifadesi kullandınız açıklamasına 'Kendine gel, onların adını anmadım' dedi.

Erdoğan açıklamasının devamında şunları ifade etti:

"Bizim planımız F-35'ten ziyade F-16'lara odaklanmış bir durumdayız. 'F-16'larla ilgili nasıl adımlar atılır' bunları konuştuk."


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