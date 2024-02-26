Cumhurbaşkanı Erdoğan o ifadeyi duyunca muhabiri böyle uyardı! 'Kendine gel'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde partisinin Genişletilmiş İl Seçim İşleri Başkanları Toplantısı sonrasında AK Parti MYK Toplantısı'na başkanlık etmek için AK Parti Genel Merkezi'ne geldi. Erdoğan, genel merkeze girmeden önce gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"DEVLET BEY YAŞIM MİKTARINCA GÜLLER GÖNDERDİ"

Devlet Bahçeli doğum gününüzü kutladı mı sorusuna Erdoğan "Devlet Bey yaşım miktarınca güller gönderdi" yanıtını verdi.

YENİDEN REFAH AÇIKLAMASI

Yeniden Refah Partisi'nden gelen açıklamalarla ilgili olarak Erdoğan "Yeniden Refah'ın tavrını sizler de biliyorsunuz. Birçok yerde Cumhur İttifakı ile hareketi bir değil. Bizden ayrılmış veya bize tavır alanları aday gösterdiler. Yeniden Refah genel seçimdeki tavrından kopmuş vaziyette" dedi.

MUHABİRİ BÖYLE UYARDI

Erdoğan, muhabirin 'Sirk cambazı' ifadesi kullandınız açıklamasına 'Kendine gel, onların adını anmadım' dedi.

Erdoğan açıklamasının devamında şunları ifade etti:

"Bizim planımız F-35'ten ziyade F-16'lara odaklanmış bir durumdayız. 'F-16'larla ilgili nasıl adımlar atılır' bunları konuştuk."







