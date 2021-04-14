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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı: İlk atışta tam isabet

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı: İlk atışta tam isabet

14.04.2021 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, genç teknisyen ve mühendislerin geliştirdiği BOZDOĞAN füzesinin ilk atışta hedefi tam isabetle vurduğunu duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı: İlk atışta tam isabet

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Genç teknisyen ve mühendislerimizin GÖKTUĞ projesinde geliştirdiği görüş içi hava-hava füzemiz BOZDOĞAN, ilk atışta hedefi tam isabetle vurdu." dedi.

Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Türkiye, havadan havaya füze teknolojisine sahip sayılı ülkelerden biri olmayı başardı. Genç teknisyen ve mühendislerimizin GÖKTUĞ projesinde geliştirdiği görüş içi hava-hava füzemiz BOZDOĞAN, ilk atışta hedefi tam isabetle vurdu.


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