Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı: İlk atışta tam isabet

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Genç teknisyen ve mühendislerimizin GÖKTUĞ projesinde geliştirdiği görüş içi hava-hava füzemiz BOZDOĞAN, ilk atışta hedefi tam isabetle vurdu." dedi.
Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
Türkiye, havadan havaya füze teknolojisine sahip sayılı ülkelerden biri olmayı başardı. Genç teknisyen ve mühendislerimizin GÖKTUĞ projesinde geliştirdiği görüş içi hava-hava füzemiz BOZDOĞAN, ilk atışta hedefi tam isabetle vurdu.
Türkiye, havadan havaya füze teknolojisine sahip sayılı ülkelerden biri olmayı başardı.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 14, 2021
Genç teknisyen ve mühendislerimizin GÖKTUĞ projesinde geliştirdiği görüş içi hava-hava füzemiz BOZDOĞAN, ilk atışta hedefi tam isabetle vurdu.
Gençlere #Maşallah ????#MilliTeknolojiHamlesi???????? pic.twitter.com/20P3RCbdtE