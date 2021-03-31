Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ramazan Bayramı'ndan sonra Şuşa'yı ziyaret edeceğim

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Dünyamızın karşı karşıya kaldığı değişimler, Türk Konseyi gibi iş birliği yapılarının önemini daha da artırıyor. 12 yıllık süreç içinde kurumsallaşmasını tamamlayan Türk Konseyi'nin uluslararası itibarı da yüksektir. Artık konseyimizi uluslararası örgüt olarak adlandırmanın vaktinin geldiğine inanıyorum." dedi.

"Aziz kardeşim Sayın İlham Aliyev nezdinde tüm Azerbaycanlı kardeşlerimi Dağlık Karabağ'daki zaferleri için bir kez daha tebrik ediyorum." diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Karabağ'daki Türk yapılarının korunması ve ihyası için tüm imkanlarımızla Azerbaycan'ın yanında olmaya devam etmemiz önem taşımaktadır. Temennimiz odur ki en kısa zamanda, Ramazan Bayramı'ndan sonra, Şuşa'yı ziyaret etmek suretiyle Şuşa'da yeni bir bayram yaşayalım."

Erdoğan, "Güç birliği yaparak Kıbrıs Türklerini hak ettiği konuma getireceğimize inanıyorum." diye konuştu.

Erdoğan, Türk Konseyi'nin 8. Olağan Zirvesi'ni de salgın şartlarının el verdiği ölçüde 12 Kasım 2021'de İstanbul'da düzenlemeyi ümit ettiklerini açıkladı.

AA

