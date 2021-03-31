HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ramazan Bayramı'ndan sonra Şuşa'yı ziyaret edeceğim

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ramazan Bayramı'ndan sonra Şuşa'yı ziyaret edeceğim

31.03.2021 15:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Konseyi Devlet Başkanları Zirvesi’ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmasında, ''Karabağ'daki Türk mirasının korunması için tüm imkanlarla Azerbaycan'ın yanında olmaya devam etmemiz önem taşımaktadır. Temennimiz odur ki en kısa zamanda Ramazan Bayramı'ndan sonra Şuşa'yı ziyaret etmek suretiyle yeni bir bayram yaşayalım'' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ramazan Bayramı'ndan sonra Şuşa'yı ziyaret edeceğim

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Dünyamızın karşı karşıya kaldığı değişimler, Türk Konseyi gibi iş birliği yapılarının önemini daha da artırıyor. 12 yıllık süreç içinde kurumsallaşmasını tamamlayan Türk Konseyi'nin uluslararası itibarı da yüksektir. Artık konseyimizi uluslararası örgüt olarak adlandırmanın vaktinin geldiğine inanıyorum." dedi.

"Aziz kardeşim Sayın İlham Aliyev nezdinde tüm Azerbaycanlı kardeşlerimi Dağlık Karabağ'daki zaferleri için bir kez daha tebrik ediyorum." diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Karabağ'daki Türk yapılarının korunması ve ihyası için tüm imkanlarımızla Azerbaycan'ın yanında olmaya devam etmemiz önem taşımaktadır. Temennimiz odur ki en kısa zamanda, Ramazan Bayramı'ndan sonra, Şuşa'yı ziyaret etmek suretiyle Şuşa'da yeni bir bayram yaşayalım."

Erdoğan, "Güç birliği yaparak Kıbrıs Türklerini hak ettiği konuma getireceğimize inanıyorum." diye konuştu.

Erdoğan, Türk Konseyi'nin 8. Olağan Zirvesi'ni de salgın şartlarının el verdiği ölçüde 12 Kasım 2021'de İstanbul'da düzenlemeyi ümit ettiklerini açıkladı.

AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
15'inde evlendirilecekti! Anneden korkunç tehdit: Seni dağa götürüp orada öldürmek lazım15'inde evlendirilecekti! Anneden korkunç tehdit: Seni dağa götürüp orada öldürmek lazım
'Çakarlı maganda' davasında istenen ceza belli oldu'Çakarlı maganda' davasında istenen ceza belli oldu
İETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptıİETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptı
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Erdoğan'dan Kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalar

Erdoğan'dan Kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalar

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı başladı

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı başladı

Silahla başından vurularak hayatını kaybetmişti! Cumhuriyet Savcısı ile ilgili yürek yakan detay

Silahla başından vurularak hayatını kaybetmişti! Cumhuriyet Savcısı ile ilgili yürek yakan detay

Cüneyt Özdemir NFT tweet'ini sattı! İşte fiyatı

Cüneyt Özdemir NFT tweet'ini sattı! İşte fiyatı

Diğer Haberler

Kahreden haber! Siğil aldırma ameliyatına giren polis hayatını kaybetti

Siğil aldırma ameliyatına giren polis hayatını kaybetti

Kumar oynarken basıldılar! Gelenlerin polis olduğunu fark etmeyince...

Kumar oynarken basıldılar! Polisleri fark etmeyince...

Nagehan Alçı'ya hakime hakaret suçundan 7 bin 80 TL adli para cezası

Nagehan Alçı için mahkemeden flaş karar

'Çakarlı maganda' davasında istenen ceza belli oldu

'Çakarlı maganda' davasında istenen ceza belli oldu

AK Parti Grup Başkanvekili Ünal'dan Ayvatoğlu açıklaması: Gereken değerlendirmeyi kendi içimizde yapacağız

AK Parti Grup Başkanvekili Ünal'dan Kürşat Ayvatoğlu açıklaması

Son Dakika: Kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyesi yakalandı

Kırmızı bültenle aranıyordu! Ankara'da yakalandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.