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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rize'de sele maruz kalan alanlar Afet Bölgesi ilan edilecek

17.07.2021 17:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de sel ve heyelandan etkilenen alanların Afet Bölgesi ilan edileceğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rize'de sele maruz kalan alanlar Afet Bölgesi ilan edilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de sel ve heyelandan etkilenen alanların Afet Bölgesi ilan edileceğini duyurdu.

Erzurum'da çeşitli projelerin açılış töreninde konuşan Erdoğan, "Büyük bir felaket yaşadık. Rize'den Bakan arkadaşlarımın yaptıkları araştırmalarda, çok büyük felakete maruz kalan yerlerin afet bölgesi ilan edilmesi noktasında beklentileri oldu" dedi.

Erdoğan, "Yapacağımız ilk Kabine toplantısında bunu teminat altına alacağız" ifadelerini kullandı.

Rize ve çevresindeki yoğun yağmurdan 100'e yakın köy etkilendi. Bölgede etkili olan sağanak, sel ve heyelana neden oldu. Heyelan nedeniyle evlerin çökmesiyle 6 kişi hayatını kaybetti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 2 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.

Meteorolojik verilere göre Perşembe günü 24 saat içerisinde Güneysu'ya metrekareye 219 kilogram, Çayeli'ne 214 ve Andon bölgesinde ise 147 kilogram yağış düştüğü öğrenildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, sel ve heyelan yaşanan Rize'ye gitti.

Rize sel

Bölgede incelemeler yapan Bakan Kurum, Çayeli, Güneysu, Kalkandere'de 236 binada tespitler yapıldığını ve bu çerçevede 24 tane acil ağır hasarlı ve yıkık bina tespit edildiğini duyurdu.

Bakan Kurum, "Şu an itibarıyla selin yaşandığı tüm merkezlerimize içme suyu verilmiş durumda. İçme suyu alamayan hiçbir ilçemiz beldemiz yok" dedi.

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