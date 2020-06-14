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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Salgının artçı sarsıntılarına şahit oluyoruz

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.06.2020 14:39 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 12. İslam Ekonomisi Konferansı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs salgınıyla ilgili "Salgının artçı sarsıntılarına şahit oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Salgının artçı sarsıntılarına şahit oluyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan bölümler şöyle:

Koronavirüs salgınıyla beraber tüm dünyada köklü değişikliklerin yaşanacağı yeni döneme girmiş bulunuyoruz.

Her ne kadar bu salgın öncelikle sağlıkla ilgili olsa da sonuçları itibarıyla hayatımızın hemen her alanını etkilemektedir. Salgının artçı sarsıntılarına şahit oluyoruz.

Maddi zenginlik sosyal adaleti temin etmeye yetmiyor.

Salgın dönemini en az hasarla atlatan ülkelerdeniz.

İstihdam rakamlarında olumlu bir ivme yakaladık.

KRİZDEN ÇIKIŞIN ANAHTARI İSLAM İKTİSADI

Gelir durumu ne olursa olsun hiçbir insanımızı sahipsiz bırakmadık.

Bu süreçte ekonomik olarak müreffeh ülkelerin kendi vatandaşlarının maske temin etmekte dahi zorlandığını asgari sağlık hizmetini sağlayamadığını gördük.

Tüm dünyada gelir dağılımı bozulmuş,makas açılmıştır.
-İslam iktisadı krizden çıkışın anahtarıdır.

125 ÜLKEYE SAĞLIK YARDIMI

Kendi insanımızın ihtiyaçlarını karşılamanın yanında dünyanın 125 ülkesine sağlık yardımında bulunduk.

2020 yılı ilk çeyrek büyüme rakamları yüzde 4.5 ile Türkiye'nin sadece sağlıkta değil ekonomide de diğer ülkelerden pozitif ayrıştığını göstermiştir.

Objektifliğini ve inandırıcılığını yitirmiş kredi derecelendirme kuruluşlarının tahminlerini nazar-ı dikkate almıyoruz.

Normalleşme takvimini hayata geçirmemizle birlikte üretim, ticaret ve turizm yeniden canlanmaya başladı.

Aşırı finanslaşma toplumsal ve insani maliyetlerin dikkate alınmadığı sadece rant kaygısıyla hareket eden obez bir ekonomik model ortaya çıkarmıştır.

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