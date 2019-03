Cumhurbaşkanı Erdoğan Sancaktepe'de önemli açıklamalar

Hep söylüyorum. CHP demek; 94'te söyledim, çöp çukur çamur demektir. Şimdi İzmir adayımız adayımız bir şey daha eklemiş, çarpık yapılaşma. Yani 4Ç. Bu kararlılıkla İstanbulumuzda çöp dağları var mıydı? İstanbul çukurlarla dolu muydu hele hele buralar... Her taraf çamur deryası mıydı? Peki biz bu çöp dağlarını, çukurları, çamurları yok ettik mi? Su yoktu su. Buralara suyu getirdik mi? Bak buraya yani şu anda bulunduğumuz yere bizler 180 kilometreden su getirdik Melen'den. Aynı şekilde Avrupa Yakası'na da 140 kilometreden getirdik. Ondan sonra da bu yakayı boğazın altından, içinden Renault aracı geçecek büyüklükte bir tünel açtık ki suyu deplase edelim. Hatırlayın o İSKİ'nin tankerleriyle su kuyruklarını hatırlayın. Şimdi böyle bir durum var mı? Temizledik mi? Şimdi soruyorum anneler doğal gazınız var mı? Peki 8 - 10 sene önce, hatta ben görevi devraldığımda 94'te 50 bin eve doğal gaz gidiyordu. Cezaevine girerken bu kardeşiniz 1 milyon 250 bin eve doğal gazı getirmiştik. Bitmedi şimdi 6 milyon 500 bin eve doğal gaz gidiyor İstanbul'da.

Burada İsmail Erdem kardeşimizle beraber çok iyi hizmetler yaptık. Şimdi size her şeyden önce 400 yataklı devlet hastanemizi yaptık mı? Ama biz bunu yeterli bulmadık. Şimdi size Anadolu Yakası'nın en büyük şehir hastanesini kuruyoruz burada. 3 bin yataklı olacak. Bir tanesi Sancaktepe'de bir diğeri de Avrupa Yakası'nda Başakşehir'de. O da şimdi inşaatı devam ediyor. 3 bin yataklı orası. İstanbulumuzu daha da güçlendireceğiz.

İlçemizde vatandaşlarımızın tapu sorunu vardı. Yüzde 95 oranında çözdük mü? Çözdük. Toplam 3 bin 163 parselde 5 bin 744 Sancaktepelinin tapularını teslim ettik. Hilal ve Fatih Mahallelerinde devir işlemleri devam ediyor. Kentsel dönüşüm çalışmalarımızda 23 ilçede 65 bin 399 adet riskli yapı tespit ettik. Allah göstermesin Kartal'da yaşadığımızı bir yerlerde de yaşayabiliriz değil mi? Tedbirimizi almamız lazım. Riskli konut ve iş yerinin yıkımını yaptık. Ben buradan Sancaktepeli kardeşlerime sesleniyorum. Ne olur bize yardımcı olun... Bak kiranızı, her şeyinizi veriyoruz vereceğiz. Hak sahiplerine 1 milyar 440 milyon liralık kira yardımı yaptık. Yeter ki bu evler boşalsın, biz de orayı yıkalım. Ve gönüllülük esasına dayalı olarak sağlam konutlara halkımızı taşıyalım.

"ATAŞEHİR BİR SOYGUN YERİ OLDU"



Ataşehir bir soygun yeri oldu. Her türlü alavere, dalavere, her şey var. Niye? Çünkü Bay Kemal'de de yalan var. Bana ve aileme iftira attı mı? Attı. Şu anda diğer kazandıklarım hariç sadece bu meşhur onun Man Adası diye tutturduğu yalanı vardı ya. Oradan mahkemelerden 2.5 milyon kazandım. Henüz parayı almadım. Şimdi yargıya gitti Bay Kemal. Ama tabi bir sandık kurdular, CHP'li milletvekilleri her ay maaşından 5'er bin lira veriyorlar Bay Kemal'i kurtarmak için. Ben de dedim ki, bu parayı tahsil ettiğim zaman Mehmetçik Vakfı'na vereceğim.

Adam hala YPG'yi PYD'yi savunuyor. Yani oradan füzeler attılar, bizim insanlarımız şehit oldu. Adam hala bunları kabullenmiyor. Niye? Bu adam şu anda terör örgütleriyle beraber değil mi?