Cumhurbaşkanı Erdoğan Saraybosna'da resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere özel uçak "TUR" ile Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya geldi.
Erdoğan, Saraybosna Uluslararası Havalimanı'nda, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Bisera Turkoviç, Saraybosna Büyükşehir Belediye Başkanı Benjamina Kariç, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Zaran Djeriç, Cumhurbaşkanlığı Protokol Müdürü Beba Pavloviç, Genelkurmay Başkanı Senad Masovic, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin ile Saraybosna Büyükelçiliği görevlileri tarafından karşılandı.
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