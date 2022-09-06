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Cumhurbaşkanı Erdoğan Saraybosna'da resmi törenle karşılandı

06.09.2022 14:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balkanlar ziyaretinin ilk durağı olan Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Saraybosna'da resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere özel uçak "TUR" ile Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya geldi.

Erdoğan, Saraybosna Uluslararası Havalimanı'nda, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Bisera Turkoviç, Saraybosna Büyükşehir Belediye Başkanı Benjamina Kariç, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Zaran Djeriç, Cumhurbaşkanlığı Protokol Müdürü Beba Pavloviç, Genelkurmay Başkanı Senad Masovic, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin ile Saraybosna Büyükelçiliği görevlileri tarafından karşılandı.

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Anahtar Kelimeler:
Saraybosna Bosna Hersek Recep Tayyip Erdoğan
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