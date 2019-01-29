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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sinema sektörü temsilcilerini kabul etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.01.2019 16:21 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sinema sektörü temsilcilerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kabul ettiği heyette şu isimler bulunuyor:"Yapımcılar, Birol Güven, Kerem Çatay, Mehmet Bozdağ, Serdar Öğretici, Bahadır Özdener, Elif Dağdeviren, Şükrü Erol Avcı, Şükrü Avşar, Çağrı Özeren, Necati Akpınar, Fatih Aksoy, Timur Savcı, Cemal Okan, Muzaffer Yıldırım; oyuncu yapımcılar, Şahan Gökbakar, Yılmaz Erdoğan, Mahsun Kırmızıgül, oyuncular Bülent İnal, Burak Özçivit, Oktay Kaynarca, Ata Demirer, Tamer Karadağlı, Şoray Uzun, Demet Akbağ, Raci Şaşmaz ve yönetmen Onur Tan."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sinema sektörü temsilcilerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kabul ettiği heyette şu isimler bulunuyor:
"Yapımcılar, Birol Güven, Kerem Çatay, Mehmet Bozdağ, Serdar Öğretici, Bahadır Özdener, Elif Dağdeviren, Şükrü Erol Avcı, Şükrü Avşar, Çağrı Özeren, Necati Akpınar, Fatih Aksoy, Timur Savcı, Cemal Okan, Muzaffer Yıldırım; oyuncu yapımcılar, Şahan Gökbakar, Yılmaz Erdoğan, Mahsun Kırmızıgül, oyuncular Bülent İnal, Burak Özçivit, Oktay Kaynarca, Ata Demirer, Tamer Karadağlı, Şoray Uzun, Demet Akbağ, Raci Şaşmaz ve yönetmen Onur Tan."

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