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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Başbakanı Hayri’yi kabul etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.12.2019 17:47 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cenevre temasları kapsamında Somali Başbakanı Hassan Ali Hayri’yi kabul etti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küresel Mülteci Forumu’na katılmak üzere geldiği Cenevre’de temaslarına başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Başbakanı Hayri’yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cenevre temasları kapsamında Somali Başbakanı Hassan Ali Hayri’yi kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küresel Mülteci Forumu’na katılmak üzere geldiği Cenevre’de temaslarına başladı. Yerel saatle 11.30 sıralarında Four Seasons Oteli’ne giriş yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili temasları kapsamında Somali Başbakanı Hassan Ali Hayri ile bir araya geldi. Four Seasons Hotel’de gerçekleştirilen görüşme yerel saatle 15.00’te başladı.
Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İbrahim Kalın eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Başbakanı Hayri’yi kabul etti

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