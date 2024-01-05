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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile telefonda görüştü! Küresel ve bölgesel meseleler ele alındı

05.01.2024 19:18 | Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye- Somali ilişkileri, terörle mücadele, küresel ve bölgesel meseleler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile telefonda görüştü! Küresel ve bölgesel meseleler ele alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin terörle mücadelesinde Somali'nin yanında olduğunu, iki ülke arasındaki iş birliklerinin artarak devam edeceğini ifade etti.

Görüşmede, Türkiye-Somali ilişkileri, terörle mücadele, küresel ve bölgesel meseleler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Somali ile Etiyopya arasındaki gerilimin Somali'nin toprak bütünlüğü temelinde sona ermesi gerektiğini de ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
Somali Recep Tayyip Erdoğan
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