Cumhurbaşkanı Erdoğan, su ürünleri av sezonunu açacak

ANKARA, (DHA)- TARIM ve Orman Bakanlığı'nca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 31 Ağustos Cumartesi gecesi su ürünleri av sezonunun açılacağı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Pakdemirli'nin 31 Ağustos Cumartesi gecesi su ürünleri av sezonunu açacağı belirtilerek, "Gırgır ve trol ağları ile avcılık faaliyetinde bulunan balıkçılar için 15 Nisan 2019’da kapanan genel av sezonu, 1 Eylül 2019’da açılıyor. Akdeniz’de avcılık yapan balıkçılar için ise av sezonu 16 Eylül 2019’da başlayacak. Bu kapsamda, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla, Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'nin ev sahipliğinde İstanbul Poyrazköy’de '2019-2020 Su Ürünleri Av Sezonu Açılış' programı yapılarak 'vira bismillah' denilecek" denildi.

'DENETİMLER ARTACAK'

Açılış programında denize çeşitli türlerden balıkların da bırakılacağı belirtilerek, şöyle denildi:

"Öte yandan Tarım ve Orman Bakanlığı, deniz ve iç sulardaki su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir işletilmesinin sağlanması amacıyla avcılıkta; tür, boy, zaman, derinlik, mesafe ve av araçlarıyla ilgili kimi yasak ve sınırlamalar ile balıkçılara yükümlülükler getirebiliyor. Bu düzenlemelere uygun avlanılması için geçmişte olduğu gibi tüm imkânlar seferber edilerek, yeni sezonda da denetimler artarak devam edecek. Bununla birlikte, balıkçılık sektörüne sağlanan destekler yeni dönemde de devam edecek."

