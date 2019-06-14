Cumhurbaşkanı Erdoğan Tacikistan'a hareket etti

Erdoğan, "31 Mart yerel seçimlerin ardından 2 Nisan'da İl Seçim Kurulu Başkanı Müberra Gürdal ve iki hakim, mesai saatinin bitiminden sonra adliyeye gidiyor ve onların adliyeye gitmesinin ardından 5 dakika sonra CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile birlikte bir heyet adliyeye giriş yapıyor ve 7 ilçede halihazırda yapılan oy sayımıyla ilgili itirazda bulunuyorlar. O itiraz kabul ediliyor o gece. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? O hakimlerle ilgili bir soruşturma olacak mı?" şeklindeki soru üzerine şunları söyledi:

"Artık bununla ilgili sizler zaten medya olarak görevini yaptınız ve süreci takip noktasında da en isabetli kararı bundan sonra verecek olan YSK'dır. Artık kim kimle el ele kol kola dolaşıyor, kim kiminle nerede görünüyor bunları da bütün görsel medyada yayınladınız. Yazılı medyada da yayınlandı. Benim ilgi alanım olsa ben diyeceğim ki şunu yaptım yaparım ama bu benim ilgi alanım değil. İlgi alanı olan Yüksek Seçim Kurulu'dur. Sizler de medya olarak burada gerekli olan görüntülemeyi her şeyi yaptınız. Ben inanıyorum ki Yüksek Seçim Kurulu da burada gerekli olan adımı atacaktır."

- "Valimiz inanıyorum ki seçim sonrası da bu işin takipçisi olacaktır"

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun Ordu'da VIP salonundaki görüntülerini izleyip izlemediğinin sorulması üzerine ise Erdoğan, şunları aktardı:

"Değerli arkadaşlar, izledim. Biliyorsunuz valiler Başkanların o ildeki nesidir? Temsilcisidir ve devletin valisini bu şekilde bir küfürle anmak kabul edilebilir bir şey değildir. Tabii Vali Bey şu anda valilik olgunluğu içerisinde süreci işletiyor. Ben inanıyorum ki Vali Bey, şu seçim sebebiyle sadece belki burada bir suç duyurusunda bulunmuş olabilir ama bunda da artık medya yazılı, görsel, hepsi bilgileri aktarıyor ve bana gelen bilgiler, 'Şu seçim öncesi doğru olmayacağına inandığım için işi hızlandırmak istemiyorum' gibi bir yaklaşımı ki bu zaten çok çok büyük bir olgunluk ama bu işin tabii arda bırakılır bir yanı yoktur. Valimiz inanıyorum ki seçim sonrası da bu işin takipçisi olacaktır. Çünkü bu devletin valisine kimsenin ben edep ederim, ağzıma alamam bu ifadeyi böyle bir ifadeyi kullanma hakkı yoktur, kullanamaz. Demek ki Belediye Başkan Adayı olarak henüz bu devleti tanımamış. Devletteki ilişkileri, protokolü, protokolün çeşitli yerlerdeki giriş çıkışlarını, kimler oraları kullanma hakkını sahiptir, değildir bunları bilmiyor. Tabii bundan dolayı da bu tür hakikaten affedilemez bir yanlışı yapmışlardır. Bundan sonraki süreç, önümüzde bir seçim var. Artık seçimden sonraki süreçtir ama kim bilir bundan sonra da daha neler çıkacak?"