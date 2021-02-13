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Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Çiftlik Bank işine dönmesin

13.02.2021 09:35 | Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Çiftlik Bank işine dönmesin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şirketlerin yaptığı faizsiz peşinatsız ev-araba-eşya satışlarıyla ilgili düzenleme yapılması yönünde talimat verdiği ortaya çıktı.

AK Parti, faizsiz konut ve taşıt edindirmeyle ilgili tasarruf finansman şirketlerinin denetim altına alınmasını içeren Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni, Meclis Başkanlığına sunmuştu.

Öte yandan Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuyla ilgili olarak Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’a düzenleme yapılması yönünde talimat verdiği "Bunlarla ilgili şikayetler artıyor, yakında Çiftlik Bank işine dönecek." dediği belirtildi.

Faizsiz konut edindiren şirketlere düzenlemeFaizsiz konut edindiren şirketlere düzenleme


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