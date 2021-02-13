Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Çiftlik Bank işine dönmesin

AK Parti, faizsiz konut ve taşıt edindirmeyle ilgili tasarruf finansman şirketlerinin denetim altına alınmasını içeren Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni, Meclis Başkanlığına sunmuştu.

Öte yandan Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuyla ilgili olarak Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’a düzenleme yapılması yönünde talimat verdiği "Bunlarla ilgili şikayetler artıyor, yakında Çiftlik Bank işine dönecek." dediği belirtildi.



