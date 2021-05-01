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Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Selimiye Camisi'ne çevre düzenlemesi

01.05.2021 16:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Selimiye Camisi'nin çevre düzenlemesinin yapılması talimatını verdiğini belirterek, çalışmalara en kısa sürede başlanacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Selimiye Camisi'ne çevre düzenlemesi

Edirne'de Mimar Sinan'ın 'Ustalık eserim' dediği, 2011 yılında UNESCO’nun Dünya Kültür Mirası Listesi’ne giren Selimiye Camisi’nin çevresi, arkeolojik kazılar nedeniyle yıllardır kullanılamıyor. AK Parti İl Başkanı İba, konuyu ilettikleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, caminin çevre düzenlemesinin yapılması için talimat verdiğini belirtti. İba, "Edirne, Türkiye’nin giriş kapısı olduğu için milyonlarca turist ağırlayan bir şehirdir. Selimiye gibi tarihi geçmişe sahip bir yapının etrafının uzun süredir kente yakışmayacak şekilde kalması doğru değildi" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un, taleplerini geri çevirmediğini söyleyen İba, Selimiye Meydanı'yla ilgili tüm sorunların çözülmesi ve ivedilikle meydan düzenlemesine başlanılması talimatını verdiğini kaydetti.

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Bakan Kurum'un ilgili taraflar ile yaptığı görüşmelerin ardından Selimiye Camisi çevresi rekreasyon projesinin, bakanlık tarafından finanse ve ihale edileceğini belirten İba, "Bu süreçte Yemiş Kapanı Hanı Projesi'nin de hızlandırılarak bir an önce yapım işlerine dahil edilmesine karar verildi. Bu vesileyle Selimiye Meydan Projesi’nin başlayacağı ve çok kısa sürede tamamlanacağı müjdesini vermekten büyük mutluluk duyuyorum. Böylelikle uzun süredir kullanılamayan meydan, yeni yüzüyle Selimiye’ye Edirne'mize ve ülkemize yakışır halde düzenlenecektir" diye konuştu.

DHA

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