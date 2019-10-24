Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütü ülkemizi taciz etmeyi sürdürürse harekat planımızı uygulayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 105. Kaymakamlık Kursu Kura Töreni'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'deki gelişmelere ilişkin olarak "Terör örgütü ülkemizi taciz etmeyi sürdürürse kendi harekat planımızı buralarda da uygulamaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:



Obama döneminde güvenli bölge gündemimize girdi. Obama'ya 'gelin elinizi taşın altına sokun' dedim. Sadece söyledikleri lafta kaldı.

"TUTUŞMAYIN, VAKTİ GELDİĞİNDE KAPILAR DA AÇILIR"



AB’nin sonu işte bu ikiyüzlülüğünden olacaktır. Bu gidiş iyi değil. İşte Brexit. Bunlar durup dururken olmadı. 'Kapıları açarız' dediğimiz zaman tutuşuyorlar. Tutuşmayın... Vakti saati geldiğinde kapılar da açılır. Hadi bakalım yüz binleri bir de siz ağırlayın. Yunanistan’a denizden 100 kişi gidince bizi telefonla arıyorsunuz, burada 4 milyon var buna sesiniz çıkmıyor.

'HEDEFİ SAPTIRMAYIN'



İdlib'te Rusya ve İran'ın desteğiyle oluşturduğumuz stabil durumla milyonlarca insanın hayatını kurtardık. Bizim Suriye'nin topraklarında gözümüz yok, bunu da düşünmüyoruz. Batı yatıyor kalkıyor Kürtler aşağı Kürtler yukarı. Hedefi saptırmayın. Böyle diyerek terör örgütlerinin adını vermeyerek Kürt kardeşlerimizi teröristler olarak vasıflandırmış oluyorsunuz. Bu yanlış bir şey, bunu çözmemiz lazım. Bizler Kürt kardeşlerimizle beraber bu bölgede adım attık. Askeri seçeneğe son seçenek olarak başvurduk. Afrin’i teröristlerden temizlediğimiz günden beri Fırat’ın doğusunda da izin vermeyeceğimizi binlerce kez anlattık. Devasa ülkelerin liderleri bu teröristlerin başlarını yanlarına alıp onlarla masaya oturup bu sorunu çözmeye çalışıyorsunuz. Bu ne menem bir iştir. Bunlara prim veriyorsunuz, şımartıyorsunuz, azdırıyorsunuz Verilen sözlerin tutulması halinde planlarımızı kendi imkanlarımızla hayata geçirmek orunda kalacağımızı altını çize çize söylüyoruz.