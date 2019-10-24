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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütü ülkemizi taciz etmeyi sürdürürse harekat planımızı uygulayacağız

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 15:55 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'deki gelişmelere ilişkin olarak "Terör örgütü bu bölgelerden ülkemizi taciz etmeyi sürdürürse kendi harekat planımızı buralarda da uygulamaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütü ülkemizi taciz etmeyi sürdürürse harekat planımızı uygulayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 105. Kaymakamlık Kursu Kura Töreni'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'deki gelişmelere ilişkin olarak "Terör örgütü ülkemizi taciz etmeyi sürdürürse kendi harekat planımızı buralarda da uygulamaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Obama döneminde güvenli bölge gündemimize girdi. Obama'ya 'gelin elinizi taşın altına sokun' dedim. Sadece söyledikleri lafta kaldı.

"TUTUŞMAYIN, VAKTİ GELDİĞİNDE KAPILAR DA AÇILIR"

AB’nin sonu işte bu ikiyüzlülüğünden olacaktır. Bu gidiş iyi değil. İşte Brexit. Bunlar durup dururken olmadı. 'Kapıları açarız' dediğimiz zaman tutuşuyorlar. Tutuşmayın... Vakti saati geldiğinde kapılar da açılır. Hadi bakalım yüz binleri bir de siz ağırlayın. Yunanistan’a denizden 100 kişi gidince bizi telefonla arıyorsunuz, burada 4 milyon var buna sesiniz çıkmıyor.

'HEDEFİ SAPTIRMAYIN'

İdlib'te Rusya ve İran'ın desteğiyle oluşturduğumuz stabil durumla milyonlarca insanın hayatını kurtardık. Bizim Suriye'nin topraklarında gözümüz yok, bunu da düşünmüyoruz. Batı yatıyor kalkıyor Kürtler aşağı Kürtler yukarı. Hedefi saptırmayın. Böyle diyerek terör örgütlerinin adını vermeyerek Kürt kardeşlerimizi teröristler olarak vasıflandırmış oluyorsunuz. Bu yanlış bir şey, bunu çözmemiz lazım. Bizler Kürt kardeşlerimizle beraber bu bölgede adım attık. Askeri seçeneğe son seçenek olarak başvurduk. Afrin’i teröristlerden temizlediğimiz günden beri Fırat’ın doğusunda da izin vermeyeceğimizi binlerce kez anlattık. Devasa ülkelerin liderleri bu teröristlerin başlarını yanlarına alıp onlarla masaya oturup bu sorunu çözmeye çalışıyorsunuz. Bu ne menem bir iştir. Bunlara prim veriyorsunuz, şımartıyorsunuz, azdırıyorsunuz Verilen sözlerin tutulması halinde planlarımızı kendi imkanlarımızla hayata geçirmek orunda kalacağımızı altını çize çize söylüyoruz.

Barış Pınarı Harekatı'na başlarken ABD, Rusya, İran ve Birleşmiş Milletleri bilgilendirdik. Sonradan anlaşılıyor ki; izin almanın haricinde bilgi vermemizden de rahatsız olmuşlar.

795 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Şu ana kadar arındırılan bölge 4 bin 220 kilometrekarede kontrol sağlandı. 795 terörist etkisiz hale getirildi.

Rasulayn ve Tel Abyad'da güvenli bölge haline getirilmiş alan, sınırlarımızın terörden arındırılması planının birinci kısmını oluşturuyor.

Türkiye’nin tavrı hala aynıdır. Güvenli hale getirilen yerlerde bir ila 2 milyon arasında mültecinin geri dönüşünü sağlayacağız. Asıl çözümün Suriye’deki tüm kesimlerin katılımıyla sağlanacak yeni anayasanın teşkilinden geçtiğini biliyoruz.

'TERÖR ÖRGÜTÜ BU BÖLGELERDEN ÜLKEMİZİ TACİZ ETMEYİ SÜRDÜRÜRSE...'

Kamışlı ile Ayn El Rab bölgesi Rusya desteğindeki rejim güçlerinin kontrolüne bırakıldı. Aynı oyun Münbiç bölgesinde de oynandı. Karşımızdaki yeni duruma göre değerlendirmeler yaptık. Putin ile yaptığımız görüşmeler sonunda harekat alanı dışında kalan sınır bölgeleri ile mutabakata vardık. 10 maddelik mutabakatı da kamuoyu ile paylaştık. Terör örgütü mensupları 150 saat içinde sınırlarımızın 30 km dışına çıkarılarak uzaklaştırılacaktır. İlk 10 km’si Kamışlı hariç Türkiye ve Rusya ortak devriye bölgesi olacaktır. Terör örgütü bu bölgelerden ülkemizi taciz etmeyi sürdürürse kendi harekat planımızı buralarda da uygulamaya devam edeceğiz.


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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kaymakamlık kursu töreni

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Okuyucu Yorumları 20 yorum
zaten dikkat çeken açıklamaları bitmiyorki adamın:)
Yapacağız demeyeceksin gidip yapacaksın.
Hiç samimi değilsin
YÜRÜ BE REİS KİM TUTABİLİR SENİ...
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