HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör tehdidi yok olana kadar durmayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör tehdidi yok olana kadar durmayacağız

11.11.2022 08:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ukrayna'daki savaşın bitmesi için ve gıda krizinin son bulması için adımlar atıyoruz" derken "PKK, DEAŞ ve FETÖ gibi terör örgütleriyle birlikte mücadele vermeliyiz. Terör tehdidi yok olana kadar durmayacağız" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör tehdidi yok olana kadar durmayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Özbekistan'da Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde konuştu. Erdoğan, "Türkiye olarak eli kanlı terör örgütleriyle mücadelemizi sürdürüyoruz. PKK, DEAŞ ve FETÖ gibi terör örgütleriyle birlikte mücadele vermeliyiz. Terör tehdidi yok olana kadar durmayacağız" dedi.

Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

"GIDA KRİZİNİN SON BULMASI İÇİN ADIMLAR ATIYORUZ"

"Ülkelerimiz açısından fırsatlarla beraber riskleri de olan hassas bir dönemden geçiyoruz. Ukrayna'daki savaşın bitmesi için ve gıda krizinin son bulması için adımlar atıyoruz.

"YOK OLANA KADAR DURMAYACAĞIZ"

Türkiye olarak eli kanlı terör örgütleriyle mücadelemizi sürdürüyoruz. PKK, DEAŞ ve FETÖ gibi terör örgütleriyle birlikte mücadele vermeliyiz. Terör tehdidi yok olana kadar durmayacağız. Çetelerle, terör örgütleriyle, iklim değişikliğiyle de birlikte mücadele vermeliyiz.

fhfgh

Konseyimizi teşkilata dönüştürürken özgün ve etkin bir yapının temelini attık. 2040 Türk Dünyası vizyon belgesi işbirliğimizin çerçevesini oluşturuyor. Sağlık, bilişim, ulaştırma, enerji ve spor gibi alanlarda işbirliğimizi geliştirelim istiyoruz. Bugün kabul ettiğimiz strateji belgesi de bunun bir parçası.

"ÇALIŞMALARI DAHA DA ARTIRMALIYIZ"

Ticaret, ulaştırma ve enerji anlamındaki çalışmalarda aramızdaki işbirliğinin ve bağın gelişmesine önem veriyoruz. Vaktinde attığımız kritik adımlarla hepimizin faydasına olacağına inandığım çalışmaları daha da arttırmamız gerektiğini düşünüyorum.

Bakü-Tiflis--Ceyhan boru hattı küresel düzeyde en başarılı çalışmalardan biridir."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gece kulübünü kana buladılar! 9 kişi öldüGece kulübünü kana buladılar! 9 kişi öldü
Öğretmenden öğrencisine dayak! 'Sen kimsin lan'Öğretmenden öğrencisine dayak! 'Sen kimsin lan'
Türkiye bu olayı konuşuyor! Annesi cenazede sinir krizi geçirdiTürkiye bu olayı konuşuyor! Annesi cenazede sinir krizi geçirdi
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan

En Çok Okunan Haberler

Arda Güler'den çok konuşuldu! 'Kim bu?'

Arda Güler'den çok konuşuldu! 'Kim bu?'

Bir anda bastırdı, her yer beyaza büründü! Kar sürprizi şaşkına çevirdi

Bir anda bastırdı, her yer beyaza büründü! Kar sürprizi şaşkına çevirdi

Wanda Nara deliye döndü! İşte Icardi'nin Türk sevgilisi... Apar topar İstanbul'a taşındı

Wanda Nara deliye döndü! İşte Icardi'nin Türk sevgilisi... Apar topar İstanbul'a taşındı

Atina'da hareketli saatler! CIA'dan acil uyarı geldi: Uçaklar durduruldu

Atina'da hareketli saatler! CIA'dan acil uyarı geldi: Uçaklar durduruldu

Yerli otomobil heyecanı! Togg Deneyim Merkezi açıldı, ilk oldu... 'Bugün sıraya girsek yarın almak isteriz'

Yerli otomobil heyecanı! Togg Deneyim Merkezi açıldı, ilk oldu... 'Bugün sıraya girsek yarın almak isteriz'

Türkiye'nin en büyüğü kayıtlara geçti! 110 santimetre, 30 kilo... Hemen ekiplere haber verdiler

Türkiye'nin en büyüğü kayıtlara geçti! 110 santimetre, 30 kilo... Hemen ekiplere haber verdiler

İlginizi Çekebilir

Büyüyen tehlike evlere sızdı! Tedavisi imkansıza yakın

Büyüyen tehlike evlere sızdı! Tedavisi imkansıza yakın

Ailesinin önünde timsah tarafından yakalanıp nehre sürüklendi!

Ailesinin önünde timsah tarafından yakalanıp nehre sürüklendi!

Mont, bot, saat, parfüm ve dahası... Süper İndirim Günleri'nin kaçırmamanız gereken ürünleri

Mont, bot, saat, parfüm ve dahası... Süper İndirim Günleri'nin kaçırmamanız gereken ürünleri

"Kilo veremiyorum" cümlesi tarih oluyor! Bir kaşığı fark yaratıyor

"Kilo veremiyorum" cümlesi tarih oluyor! Bir kaşığı fark yaratıyor

Net bir şekilde ortaya çıktı: Ölümlerin yüzde 20’sinden sorumlu!

Net bir şekilde ortaya çıktı: Ölümlerin yüzde 20’sinden sorumlu!

Elektronikten modaya Gülümseten Kasım Fırsatları'nın indirimli ürünleri burada!

Elektronikten modaya Gülümseten Kasım Fırsatları'nın indirimli ürünleri burada!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.