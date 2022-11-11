Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör tehdidi yok olana kadar durmayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Özbekistan'da Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde konuştu. Erdoğan, "Türkiye olarak eli kanlı terör örgütleriyle mücadelemizi sürdürüyoruz. PKK, DEAŞ ve FETÖ gibi terör örgütleriyle birlikte mücadele vermeliyiz. Terör tehdidi yok olana kadar durmayacağız" dedi.

Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

"GIDA KRİZİNİN SON BULMASI İÇİN ADIMLAR ATIYORUZ"

"Ülkelerimiz açısından fırsatlarla beraber riskleri de olan hassas bir dönemden geçiyoruz. Ukrayna'daki savaşın bitmesi için ve gıda krizinin son bulması için adımlar atıyoruz.

"YOK OLANA KADAR DURMAYACAĞIZ"

Türkiye olarak eli kanlı terör örgütleriyle mücadelemizi sürdürüyoruz. PKK, DEAŞ ve FETÖ gibi terör örgütleriyle birlikte mücadele vermeliyiz. Terör tehdidi yok olana kadar durmayacağız. Çetelerle, terör örgütleriyle, iklim değişikliğiyle de birlikte mücadele vermeliyiz.

Konseyimizi teşkilata dönüştürürken özgün ve etkin bir yapının temelini attık. 2040 Türk Dünyası vizyon belgesi işbirliğimizin çerçevesini oluşturuyor. Sağlık, bilişim, ulaştırma, enerji ve spor gibi alanlarda işbirliğimizi geliştirelim istiyoruz. Bugün kabul ettiğimiz strateji belgesi de bunun bir parçası.

"ÇALIŞMALARI DAHA DA ARTIRMALIYIZ"

Ticaret, ulaştırma ve enerji anlamındaki çalışmalarda aramızdaki işbirliğinin ve bağın gelişmesine önem veriyoruz. Vaktinde attığımız kritik adımlarla hepimizin faydasına olacağına inandığım çalışmaları daha da arttırmamız gerektiğini düşünüyorum.

Bakü-Tiflis--Ceyhan boru hattı küresel düzeyde en başarılı çalışmalardan biridir."

