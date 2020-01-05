Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk askeri peyderpey Libya'ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Libya ile imzalanan Akdeniz Mutabakatına ilişkin yaptığı açıklamadan satır başları:

Biz bu işte dersimizi çok çalıştık. Bu işin süreci Başbakanlık sürecime dayanır. Oradan kıta sahanlığı dahil, büyün Libya ile yaptığımız anlaşmanın adımını Kaddafi döneminde attık. Orada bu karışıklıklar var. Şu anda bizim anlaşma yaptığımız yere uluslararası şirketleri yanımıza alabiliriz. Bu anlaşma buna mani değil.

Girit'te kıta sahanlığına girmeden hemen onun doğusundan kendi sahilimize , Akdeniz'de en fazla kıta sahanlığı olan biziz. İçeride kimler rahatsız oluyor? Bu önemli. Geçmişte Yunan ve Rumların bizi Akdeniz'e hapsetme planları bozuldu. NATO zirvesinde, Yunan Başkanıyla görüşme yapma şansı bulduk. "Biz şuanda devletle anlaşma yaptık. Siz Hafter'le işbirliği yapıyorsunuz" dedik. Hafter kim?

Sayın Bahçeli ve heyetine ortaya koydukları tavır sebebiyle çok teşekkür ediyorum. Anamuhalefet partisi Türk askerine lejyoner diyecek kadar alçalıyor. Bizim askerimiz oraya lejyoner sıfatıyla gitmiyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Trablusgarp'a gitti mi? Gitti. O farklı bir süreçti bunu yaşadı mı? yaşadı. Gazi Mustafa Kemal için bunu yakıştırmak mümkün mü?

"ASKERLERİMİZ PEYDERPERY GİDİYOR"

Bizim askerimizin oradaki görevi koordinasyondur. Oradaki hareket merkezinde süreci ilerletecek. Askerlerimiz peyderpey şu anda gidiyor. Muhalif güç olarak bizim orada farklı ekiplerimiz olacak.

