Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin takdirini toplayan UMKE görevlisiyle görüştü

Elazığ’da yaşanan deprem sonrası bugün kente gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne geçti.

Hastanede tedavi altına alınan depremzedeleri ziyaret eden Erdoğan, geçmiş olsun dileklerini iletip ilgililerden bilgi aldı.

Daha sonra hastane depremzedelerde Azize Çelik’in, enkaz altında olduğu sırada telefonla konuşarak gündeme gelen UMKE personeli Emine Kuştepe ile de görüştü. Bir süre hastanede kalan Erdoğan, daha sonra ayrıldı.

"SEN BİR ANNESİN" DİYEREK SESLENMİŞTİ

Kuştepe görüntülerde sık sık Azize'ye ismi ile seslenerek, "Sen bir annesin. Aşağıdaki herkesin şu anda annesi sensin. Bizim tek iletişim kurduğumuz kişi sensin. Tüm güç sende. Sen daha güçlü olacaksın. Ağlamıyorsun sakin olup hepsine destek oluyorsun. Konuşabilen herkese seslen. Hepsini konuştur. Hiçkimse uyumasın" dediği duyulmuştu.

O ANLARI ANLATTI

O görüşme anlarını anlatan UMKE gönüllüsü Emine Kuştepe, "Çok şükür hepsi sağlıklı olarak çıktı. Deprem altındaki kişiler genelde iç kanama geçirebilir ve iç kanamaya bağlı sıvı kaybı gelişebilir. Amacım, çocukları ve yaşlı teyze dahil hepsini uyanık tutmak, sesini duyabildiğimizi en az hasarla çıkarabilmekti." dedi.



