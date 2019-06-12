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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye S-400 savunma sistemini alacaktır demiyorum, almıştır

12.06.2019 22:35 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında Rusya'dan S-400 alımı hakkında "Türkiye S-400 savunma sistemlerini alacaktır demiyorum, almıştır. Biz bu işi bitirdik. İnşallah önümüzdeki ay da bu sistemin teslimi yapacaktır" dedi. Yerel seçime de değinen Erdoğan CHP'li belediyelerin "Hitlervari işlerle uğraştığını" söyledi ve "31 Mart'taki hırsızlıkların tekrarını engellemek için özel bir hazırlık içindeyiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye S-400 savunma sistemini alacaktır demiyorum, almıştır

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında Rusya'dan S-400 alımı hakkında "Türkiye S-400 savunma sistemlerini alacaktır demiyorum, almıştır. Biz bu işi bitirdik. İnşallah önümüzdeki ay da bu sistemin teslimi yapacaktır" dedi.

Erdoğan "Türkiye'nin F-35 projesinden dışlanmasının hesabını her platformda soracağız" diye konuştu.

ABD, Türkiye'nin S-400 alma kararı nedeniyle F-35 eğitimi verilen pilotların eğitimini sonlandırmış, Savunma Bakanlığı'na gönderdiği mektupla Türkiye'yi projeden çıkarma ve CAATSA yaptırımları uygulamakla tehdit etmişti.

31 Mart'ta partisinin Ankara ve İstanbul'da kaybetmediğini belirten Erdoğan, "Her iki yerde de biz kazandık" dedi ve ekledi:

"Bizler buralarda sadece bir vizyon noktasında, vitrin noktasında her iki ilde bir kayba uğradık. Ama ilçeler bazında baktığımızda ilçelerin kahir ekseriyetini biz aldık mı? Aldık. Meclislerde de kahir ekseriyet bizde mi? Bizde. Komisyonlar? Bizde. Bu belediyelerin çalışmasının şekli buralardır.

"31 Mart'taki hırsızlıkların tekrarını engellemek için özel bir hazırlık içindeyiz. Mahalle ve sandık temsilcilerimizi yeniden organize ettik."

Erdoğan, 23 Haziran öncesinde AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın yıldızının her geçen gün daha çok parladığını ve İstanbullular ile daha çok bağ kurduğunu da ekledi.

CHP'li belediyeler Hitlervari işlerle uğraşıyor

Erdoğan Antalya'da Suriyelilere getirilen plaj yasağını ise şu sözlerle eleştirdi:

"Şehirlerimize verecek hiçbir şeyi olmayan CHP'li belediyeler yetkileri olmadığı halde sahilleri insanların bir kısmına yasaklamak gibi faşizm kokan, ayrımcılık kokan, Hitlervari işlerle uğraşıyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'deki askerlik yasasını eleştirenler hakkında ise "Siz korkaksınız korkak. Siz hiçbir zaman bu milletin şanına yakışır komuta kademesi olmadınız, olamadınız" ifadelerini kullandı.

Bir dahaki genel seçime 4 yıl olduğunu hatırlatan Erdoğan bu sürenin "eksikleri tamamlamaya, kırgınlıkları tamir etmeye, yeni bir sesle, yeni bir solukla, yeni bir anlayışla, yepyeni bir vizyonla ülkeyi 2023'e taşımaya yeterli" olduğunu söyledi.

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