Cumhurbaşkanı Erdoğan ucuz konut müjdesini vermişti! Bakan Kurum'dan önemli açıklama: 'Mutlu aileler için yuva kurma yolundan dönmeyeceğiz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merakla beklenen Cumhuriyet tarihinin en büyük Sosyal Konut Projesi’nin detaylarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kamuoyuyla paylaştı. Programda konuşan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhuriyet tarihinin en büyük ‘Sosyal Konut Hamlesini’, yuva kuran siyasetin lideri, Büyük Türkiye’nin mimarı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdeleriyle; gazi mekândan başlatmanın heyecanı ve mutluluğu içerisinde olduklarını ifade etti.

Gençlere, emeklilere, şehit ve gazi ailelerine, engelli vatandaşlara il yuvalarını milletin evinden müjdeleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarını sunan Bakan Kurum, "Tarih 14 Kasım 2003. Yer, Rize Toplu Konut Temel Atma Töreni. Zatıâliniz, orada toplanan on binlere, Türk siyaset ve devlet tarihine geçen bir söz söylediniz. ‘Değerli olan; milletin teveccühü ve takdiridir; bizim ölçümüz millettir!’ dediniz. ‘Yegâne gayemiz, tek bir kişi dışarıda kalmaksızın, aziz milletimizin topyekûn mutluluğudur.’ dediniz. O günden bu yana geçen 20 yıla şöyle bir baktığımızda; dar gelirli kardeşlerimiz için inşa ettiğiniz milyonlarca sıcak yuvayla; ‘tek ölçüsü millet olan; milletiyle yekvücut olan bir devletin’ nasıl ihdas edileceğini tüm cihana gösterdiniz. Bu ülkede, hayalleri dahi ellerinden alınan, yıllar yılı ev alamayan kardeşlerimize umut oldunuz."

'GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE VAR'

Bakan Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu ufukla canla başla çalıştığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"TOKİ eliyle tam 1 milyon 170 bin konut üreterek dünyada model olduk. Bu model; Cumhuriyetimizin 100’üncü yılının eşiğinde, devletimizin ulaştığı kudretin bir nişanesi oldu. Tam 5 milyon insanımıza yeni yuva mutluluğunu yaşattık. Kentsel Dönüşümle; 3 milyon yuvamızı dönüştürdük. İçerisinde yürüyüş yollarından spor alanlarına, millet kıraathanelerinden bisiklet yollarına kadar, milletimizin her ihtiyacına cevap veren 455 millet bahçemizi; milyonlarca fidanla buluşturuyoruz. Bugün; Elazığ’da, Malatya’da, İzmir’de önce yaraları saran, ardından tarihinin en büyük dönüşümlerine imza atan bir Türkiye var! Antalya’da, Muğla’da, Karadeniz’de; tüm afet alanlarında dev bir yenilenmeyi gerçekleştiren bir Türkiye var! Milletine sevdalı liderimizin, Cumhurbaşkanımızın önderliğinde; 85 milyon vatandaşımızın her birini sarıp sarmalayan, güçlü bir Türkiye var!"

'YÜZLERCE SEKTÖRÜ HAREKETE GEÇİRECEK'

Bakan Kurum, ‘’Bugün bu güzel millete, yüzbinlerce yeni yuvamızı, konut arsamızı ve işyerimizi sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz’’ diyerek şunları ifade etti:

"Bu büyük hamle; yüz milyarları aşan yatırım değeriyle, yüzlerce sektörü harekete geçirecek, ekonomimizi güçlendirecek, yüzbinleri aşan sayıda kardeşimize iş kapısı açacak; ekmeğine ekmek, aşına aş katacak. Bizler de inşallah, milletimizin talip olduğumuz o güzel dualarını alacağız. Liderliğinizdeki Türkiye’nin bu başarılarını hazmedemeyenler var. Türkiye’ye inancı olmayanlar var. Yavrularımızın yeni yuva sevincini sindiremeyenler, bu mutluluktan nasibini alamayanlar var. Onlar varsınlar bu güzellikleri anlamasınlar. Siz bu güzellikler çoğalsın diye 2003 yılında, TOKİ’yi baştan aşağı yeniden yapılandırdınız ve bizlere bir misyon yüklediniz. ‘Ev sahibi olmayan dar gelirli tek bir vatandaşımız kalmayacak’ dediniz, biz de bu ahdi yerine getirmek için gece gündüz demeden çalıştık.’’

'BİZ HAYIRDA YARIŞMAYA DEVAM ETTİK'

"Onlar 2007 yılında cefakâr milletin tırnaklarıyla kurduğu AK Parti’yi kapatmak için çalışırken; biz, 250 bininci yuvamızı milletimize armağan ediyorduk" diyen Bakan Kurum, "‘Gezi İhaneti’ne kalkışıp sokakları yağmaladıkları o günlerde, biz 450 bininci konutumuzun anahtarlarını, sevinç gözyaşlarıyla insanımıza sunuyorduk. Onlar şerde, biz hayırda yarışmaya devam ettik! 2013’te yargı darbesinin arkasında saf tutarlarken; biz 650 bin yuva sayısına ulaştık. 15 Temmuz’da onlar, bu milletin bağımsızlığına kastetmiş darbecilerin önünden, tankların önünden kaçarken, biz bayrağını yere düşürmeyen bu millete tam 750 bininci yuvayı sunuyorduk. 2021’de milletin hayrına tek bir adımı olmayanlar yabancı büyükelçilerden sufle alırken biz, Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte, Gazi Başkentimizde, 1 milyonuncu yuvamızı kardeşlerimize, on binlerle birlikte teslim ediyorduk." şeklinde konuştu.

'MUTLU AİLELER İÇİN YUVA KURMA YOLUNDAN DÖNMEYECEĞİZ'

Bakan Kurum, 2023 hedeflerine emin adımlarla yürüdüklerini söyleyerek, "Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da; mutlu aileler için yuva kurma yolundan dönmeyeceğiz! Son nefesimize kadar; kökleri bin yıl gerilere uzanan bir geleceğin inşası için, her türlü imkânı seferber etmeye; Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bu aziz milletin hizmetkârı olmaya; tüm ekibimizle, tüm arkadaşlarımızla birlikte aşkla, azimle, kararlılıkla devam edeceğiz." dedi.

KİMLERE, NE KADAR KONTENJAN AYRILACAK?

Gençler % 20 - 50 bin konut

Emekliler % 20 – 50 bin konut

Şehit yakınları -gaziler % 5 12 bin 500 konut

Engelliler % 5 12 bin 500 konut

Diğer vatandaşlar % 50

HANGİ ŞEHİRDE KAÇ EV YAPILACAK?

Evler 81 ilde, arsa 7 bölgede olacak. En fazla konut İstanbul’a yapılacak. 50 bin sosyal konut olacak. Ankara'da 18 bin, İzmir'de 12 bin 400, Gaziantep'te 10 bin, Bursa'da 8.650 konut yapılacak.

ÖDEME ŞARTLARI NASIL OLACAK?

Konut fiyatlarının maliyet fiyatı üzerinden yüzde 40 indirim yapılarak belirlenen rakamlar şöyle:

2+1 konut ödeme planı

2 bin 280 lira taksit

Toplam; 608 bin lira

240 ay vade

3+1 konut ödeme planı

3.187 lira taksit

Toplam; 850 bin lira

240 ay vade

KONUT BAŞVURU ŞARTLARI

Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin; T.C. vatandaşı olması, proje il sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet etmesi veya proje il nüfusuna kayıtlı olması, başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları içinde tapuda kayıtlı konutlarının bulunmaması; TOKİ’den daha önce ev sahibi olmaması, İstanbul için aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 18.000 TL, yurt genelinde 16.000 TL olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimleri Hariç), bir hane halkı adına, tek başvuru yapılması, başvuruları yapacak vatandaşların 18 yaşını tamamlaması gerekmektedir.

Genç kategorisine 14/09/1992 tarihinden sonra doğan vatandaşlarımız müracaat edebilecek. Sosyal Konut Başvuru bedeli olarak 500 lira ödenecek.

EVLER NASIL OLACAK?

Yerel ve yatay mimari - zemin +5 katı geçmeyecek

Sıfır atık uyumlu

Enerji verimli

İklim dostu malzemeler

Yenilenebilir enerji sistemi

100 BİN ALT YAPILI KONUT AMAÇLI ARSA

TOKİ, kuruluşundan bugüne ilk kez vatandaşımıza elektrik, su, stabilize yol alt yapıları ve planları tamamlanmış inşaat yapmaya hazır arsa sunuyor. Gelir durumu düşük vatandaşlarımız şehir çeperlerinde kendi evlerini yapma fırsatına kavuşmuş olacak. 7 bölgemizde arsalar piyasa bedellerinin altında fiyatlarla, faizsiz ve uzun vadelerde vatandaşımıza sunulacak. İlk etapta 100 bin konut yapımına müsait arsa sunulacak, bu özellikle inşaat ve inşaat malzemesi sektörünü olumlu etkileyecektir. 2028 hedefi, 250 bin arsa.

ARSALAR NASIL TESLİM EDİLECEK?

Elektrik, su ve stabilize yol altyapıları tamamlanmış, imar planı yapılmış, inşaat yapmaya hazır olarak teslim edilecek.

ARSA FİYATLARI NE OLACAK?

350 ile 500 metrekarelik arsalar, bin 604 liradan başlayan taksit, 10 yıl vade ile verilecek.

ARSAYA BAŞVURU ŞARTLARI

T.C. Vatandaşı olmak, yoksul ve dar gelirli olmak, arsa tahsis edilecek kimselerin, kendisinin veya eşinin veya ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içinde ev yapmaya müsait arsaya veya her hangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesine karşılık olan arsa payına sahip olmamas, 775 sayılı Gecekondu Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümleri uyarınca yapılmış olan uygulamalardan daha önce faydalanmamış olması. Başvuru bedeli olarak 500 lira ödenecek

SANAYİ SİTELERİ

TOKİ kuruluşundan bugüne kadar ilk kez küçük ve orta ölçekli sanayicimize iş yeri sunuyor. Bu proje sayesinde hem vatandaşımızın iş yeri sahibi olmasını sağlarken, hem de istihdama katkı sağlayacak. Tamiratla uğraşan küçük işletmelerden, oto tamirhanelerine, mobilyacılardan, makine üreticilerine kadar onlrca farklı sektörü içinde barındıracak sanayi alanları olacak. Ankara’da 1.000, Adana’da 500, İzmir’de 700 olmak üzere toplam 28 ilimizde 10 bin sanayi sitesi kurulacak.

SANAYİ SİTESİ BAŞVURU ŞARTLARI

TC Vatandaşı olmak, projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olmak veya o il sınırlarında faaliyette bulunuyor olmak, 18 yaşını doldurmuş olmak, Ustalık Belgesi, İşyeri Açma Belgesi, İlgili Oda Kayıt Belgesi veya Vergi Mükellefi olmak, e-Ticaret yapıldığına dair nace kodu v.b. bilgileri gösterir belgeler, kendisinin, eşinin ve 18 yaşından küçük çocukları mülkiyetinde sanayi dükkanı olmaması, başvuru bedeli 2 bin lira olacak.

SANAYİ SİTESİ ÖDEME PLANI

Yüzde 10 peşinat, 2 bin 633 liradan başlayan taksit, 120 ay vade.

Devasa sosyal konut projesinin ilk etabını oluşturan 250 bin sosyal konut, 100 bin konut arsa ve 10 bin iş yerinin 2 yılda bitmesi hedefleniyor.

