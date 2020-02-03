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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'da duyurdu: Mutabık kaldık!

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.02.2020 20:23 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna'da Türkiye - Ukrayna İş Forumu’nda konuştu. Erdoğan "Altını çiziyorum neyi beklediğinizi biliyorum" dedi ve "Serbest ticaret anlaşması konusunda sayın başkanla mutabık kaldık" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'da duyurdu: Mutabık kaldık!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

  • Ukrayna dost olmanın ötesinde stratejik ortaktır.

  • İki ülke arasındaki ticari ve ekonomik işbirliğimizin güçlenmesine önem veriyoruz. Karadeniz'den komşumuz Ukrayna ile münasebetlerimiz her geçen gün daha da artıyor. İmzaladığımız dokuz anlaşma ile münasebetlerimizi daha da kuvvetlendirdik.

  • Ukrayna ile ticaret hacmimiz her sene yükselmiştir. Yükseltiyoruz 2019 da ticaretimizi yüzde 10.2 artarak 4.8 milyar dolara yükseldi.

Erdoğan "Altını çiziyorum neyi beklediğinizi biliyorum" dedi ve "serbest ticaret anlaşması konusunda sayın başkanla mutabık kaldık" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ve ticaret bakanlarımız da kendi aralarında metnini adeta imzaladılar. Bu konuda kısa sürede iş dünyamıza müjdeyi vermek istiyoruz. "

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