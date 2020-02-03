Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'da duyurdu: Mutabık kaldık!

İki ülke arasındaki ticari ve ekonomik işbirliğimizin güçlenmesine önem veriyoruz. Karadeniz'den komşumuz Ukrayna ile münasebetlerimiz her geçen gün daha da artıyor. İmzaladığımız dokuz anlaşma ile münasebetlerimizi daha da kuvvetlendirdik.