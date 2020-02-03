Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'da duyurdu: Mutabık kaldık!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:
Ukrayna dost olmanın ötesinde stratejik ortaktır.
İki ülke arasındaki ticari ve ekonomik işbirliğimizin güçlenmesine önem veriyoruz. Karadeniz'den komşumuz Ukrayna ile münasebetlerimiz her geçen gün daha da artıyor. İmzaladığımız dokuz anlaşma ile münasebetlerimizi daha da kuvvetlendirdik.
Erdoğan "Altını çiziyorum neyi beklediğinizi biliyorum" dedi ve "serbest ticaret anlaşması konusunda sayın başkanla mutabık kaldık" ifadelerini kullandı.
"Ve ticaret bakanlarımız da kendi aralarında metnini adeta imzaladılar. Bu konuda kısa sürede iş dünyamıza müjdeyi vermek istiyoruz. "