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Cumhurbaşkanı Erdoğan üs bölgesindeki askerin bayramını kutladı

20.07.2021 01:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Tuncay Arslan Üs Bölgesi’ndeki, askerlerin bayramını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun telefonundan kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan üs bölgesindeki askerin bayramını kutladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun telefonundan Mehmetçiğe seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

“Ben de öncelikle Kurban bayramı arifesinde tüm jandarma komandolarımızın şimdiden bayramını tebrik ediyorum. Rabbim bizlere yarın inşallah Kurban Bayramı’nı en güzel şekilde kutlamayı nasip eylesin. Bende sizleri şuan Kıbrıs’tan arıyorum. Kıbrıs Barış Harekatı’nın 47. yıldönümünde törenler yaptık. Başta komutanımız olmak üzere tüm üst düzey komutanlarımıza, üst düzey askerlerimize ben de Kıbrıs’tan en kalbi selamlarımı ve sevgilerimi gönderiyorum.

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"RABBİM BİRLİĞİMİZ BERABERLİĞİMİZİ DAİM EYLESİN"

Rabbim birliğimiz beraberliğimizi daim eylesin ve sizlere dinç kuvvet nasip eylesin. Bu gidişat ve bu durum, teröristlerinde ciddi manada korkulu rüyası olacaktır. Sizler bu şekilde devam ettikçe bizler terörü en kısa zamanda bitirmenin eşiğine gelmiş olacağız. Bundan dolayı sizleri tebrik ediyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun”

"ELLERİNİZDEN ÖPÜYORUZ"

Bakan Soylu da, "Buradaki kahramanlarımızla ellerinizden öpüyoruz, hayırlı bayramlar diliyoruz" diye konuştu. (DHA)

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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