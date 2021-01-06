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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Arnavutluk Başbakanı Rama'dan ortak açıklama

06.01.2021 18:32 | Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Arnavutluk Başbakanı Rama'dan ortak açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile ortak basın açıklaması yapıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

İkili ilişkilerimi kapsamlı bir şekilde ele aldık. Az önce ortak siyasi bildiriyi imzaladık. Sayın Başbakan ile ikili konuların yanı sıra bölgesel meseleleri de ele aldık. Ziyaret vesilesiyle yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi kurulmasına ilişkin ortak bildiriyi imzaladık. Bağlarımızı daha da güçlendirmeyi kendimize görev addediyoruz.

Arnavutluk iki büyük deprem yaşadı. TOKİ tarafından Arnavutluk'ta inşa edilecek konutların temel atma törenini gerçekleştirdik. Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum.

Türkiye Arnavutluk'un 4. büyük ticari ortağıdır.

Ayrıntılar geliyor...

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