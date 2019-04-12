Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Binali Yıldırım Ankara'da! Dikkat çeken detay

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım ile birlikte kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazından Yıldırım, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ile birlikte çıkarken, AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Mehmet Özhaseki de aynı camide cuma namazını kıldı.

Ankara'daki Başyazıcıoğlu Camii çıkışı açıklama yapılmazken, Erdoğan ve Yıldırım'ın aynı makam aracına binmeleri dikkat çekti.

GÖZLER 15:00'A ÇEVRİLDİ

İstanbul'daki seçim sonuçlarıyla ilgili belirsizlik sürerken gözler saat 15:00'da AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşitirilecek MKYK toplantısına çevrildi.

Toplantıda seçim sonuçlarıyla ilgili bir değerlendirme yapılması ve izlenecek yol haritasının belirlenmesi bekleniyor.

