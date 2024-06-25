Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli arasında sürpriz görüşme! Gözler yarına çevrildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşeceği açıklandı.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
'Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ile yarın saat 16.00’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir araya geleceklerdir.'
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ile yarın saat 16.00’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir araya geleceklerdir.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) June 25, 2024