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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli arasında sürpriz görüşme! Gözler yarına çevrildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli arasında sürpriz görüşme! Gözler yarına çevrildi

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
25.06.2024 21:05
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İletişim Başkanı Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın saat 16.00'da MHP Genel Başkanı Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir araya geleceğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli arasında sürpriz görüşme! Gözler yarına çevrildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşeceği açıklandı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

'Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ile yarın saat 16.00’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir araya geleceklerdir.'


Express


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Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
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