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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sisi telefonda görüştü!

09.10.2023 22:43 | Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sisi telefonda görüştü!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile telefon görüşmesinde İsrail-Filistin gerilimi ile ilgili son gelişmeler ele alındı ve gerginliğin sonlandırılması için yapılabilecekler değerlendirildi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan abdulfettah es sisi

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