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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangın bölgesindeki Bakanlarla görüştü

29.07.2021 20:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, orman yangını yaşanan bölgede bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşerek bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangın bölgesindeki Bakanlarla görüştü

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan, orman yangınlarının kontrol altına alınması çalışmalarını yakından takip ediyor.

ANLIK BİLGİ ALIYOR

Erdoğan, orman yangını yaşanan bölgede bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefonda sürekli görüşerek, yangınların kontrol altına alınmasına ilişkin yürütülen çalışmalar ve gelişmeler hakkında anlık şekilde bilgi alıyor.

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VATANDAŞA "YANININDAYIZ" MESAJI

Yangınlarda hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangından etkilenen bölgelerdeki halka geçmiş olsun temennilerini iletti. Yangınların kontrol altına alınması ve tamamen söndürülmesi için devletin tüm imkanlarıyla seferber olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaraların sarılması için vatandaşların yanında olduklarını ifade etti. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Manavgat Marmaris Recep Tayyip Erdoğan
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