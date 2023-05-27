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Cumhurbaşkanı Erdoğan yarını işaret etti: 'Cümle aleme duyurmak için sabırsızlanıyoruz'

27.05.2023 14:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türk demokrasisi, bir 27 Mayıs'ta aldığı yarayla sendelemişti. Şimdi 63 yıl sonra, yine bir 27 Mayıs'ta, yarın gideceğimiz sandık başında darbeler, cuntalar, muhtıralar döneminin bittiğinin müjdesini cümle âleme duyurmak için sabırsızlanıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski başbakanlardan Adnan Menderes ile bakanlar Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın naaşlarının bulunduğu Topkapı'daki anıt mezarı ziyaret etti.

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Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

"YÜREĞİMİZDE DERİN YARALAR AÇMIŞTIR"

"Bugün Cumhuriyet tarihimizin en kara günlerinden birinin vesilesi nedeniyle bir aradayız. TSK içindeki bir grubun gerçekleştirdiği bu darbe demokrasi ve kalkınma hamlemizi engellenmekle kalmamış yüreğimizde derin yaralar açmıştır. Menderes mahkemenin uyduruk kararı ile idam edildi. Yassıada uzun yıllar vatandaşlarımızın dilinde ‘yaslı ada’ olarak ifade edilmiştir.

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Dünya durdukça Menderes hayırla yad edilecektir. Menderes bu milletin adamıydı. Yassıada’yı Demokrasi ve Özgürlükler Adası yaptık.

"CÜMLE ALEME DUYURMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUZ"

Türkiye seçimleri dünyada örneği olmayan katılım oranları ve şeffaflığı ile ortaya koymuştur. Türk demokrasisi, bir 27 Mayıs'ta aldığı yarayla sendelemişti. Şimdi 63 yıl sonra, yine bir 27 Mayıs'ta, yarın gideceğimiz sandık başında darbeler, cuntalar, muhtıralar döneminin bittiğinin müjdesini cümle âleme duyurmak için sabırsızlanıyoruz."

ERDOĞAN'DAN "BİRLİKTE TÜRKİYE'YİZ" PAYLAŞIMI

Öte yandan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan ve sanatçı Şükriye Tutkun'un seslendirdiği "Birlikte Türkiye'yiz" klibini paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından şarkının klibine ilişkin yaptığı paylaşımında, "Tek yürek, tek bileğiz. Son nefesimize kadar hep birlikte Türkiye'yiz." notunu yazdı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca hazırlanan ve sanatçı Şükriye Tutkun'un seslendirdiği şarkının klibinde, Türkiye'nin milli değerleri, birlik ve beraberliği vurgulanırken ulaşımdan savunmaya, eğitimden enerjiye, sağlıktan insani yardıma çeşitli alanlarda gerçekleştirilen atılımlar yer aldı. Klipte, Türkiye'nin mega projelerinin görüntülerine de yer verildi.


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