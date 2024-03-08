Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yasanın verdiği yetkiyle bu seçim benim son seçimim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜGVA 7. Gençlik Buluşması öncesinde vakfın 81 il temsilcisiyle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart seçimleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Erdoğan "Benim için bu bir final, yasanın verdiği yetkiyle bu seçim benim son seçimim, çıkacak netice benden sonra gelecek kardeşlerim için bir emanetin devri olacak. Onun için de hazırlıklarımızı buna göre yapmak lazım." ifadelerini kullandı.
Erdoğan "Sizlere inanıyorum ve güveniyorum. Başta İstanbul olmak üzere Ankara, İzmir tüm buralarda bir değişim dönüşümü yapalım. Çünkü gözler burada." şeklinde konuştu.