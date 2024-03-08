Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yasanın verdiği yetkiyle bu seçim benim son seçimim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜGVA 7. Gençlik Buluşması öncesinde vakfın 81 il temsilcisiyle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart seçimleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

"BENİM İÇİN BU BİR FİNAL"

Erdoğan "Benim için bu bir final, yasanın verdiği yetkiyle bu seçim benim son seçimim, çıkacak netice benden sonra gelecek kardeşlerim için bir emanetin devri olacak. Onun için de hazırlıklarımızı buna göre yapmak lazım." ifadelerini kullandı.

"SİZLERE GÜVENİYORUM"

Erdoğan "Sizlere inanıyorum ve güveniyorum. Başta İstanbul olmak üzere Ankara, İzmir tüm buralarda bir değişim dönüşümü yapalım. Çünkü gözler burada." şeklinde konuştu.

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır





