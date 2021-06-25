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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan YKS'ye girecek adaylara başarılar diledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan YKS'ye girecek adaylara başarılar diledi

25.06.2021 22:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek adaylara başarı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan YKS'ye girecek adaylara başarılar diledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 26-27 Haziran tarihlerinde üç oturumda gerçekleşecek sınav öncesi sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "Sevgili genç kardeşlerim, YKS 2021'in, hayalini kurduğunuz geleceğe atılan güzel bir adım olmasını temenni ediyor, sınavda hepinize başarılar diliyorum. Şunu bilmenizi isterim; sonuç ne olursa olsun, Türkiye Cumhuriyeti Devleti hep yanınızda olacak. Rabbim zihin açıklığı versin." ifadelerini kullandı.


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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan YKS Yükseköğretim Kurumları Sınavı
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