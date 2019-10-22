HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.10.2019 22:39 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daveti üzerine günübirlik çalışma ziyaretinde bulunduğu Rusya'dan yurda döndü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daveti üzerine günübirlik çalışma ziyaretinde bulunduğu Rusya'nın Soçi kentinden Ankara'ya döndü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile beraberindeki heyeti taşıyan özel uçak "TUR", saat 22.30'da Esenboğa Havalimanı'na indi.

Erdoğan'ı havalimanında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ve diğer ilgililer karşıladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Erdoğan ile Ankara'ya geldi.

PARTNERŞevval saunada!Şevval saunada!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD'nin verdiği sözler tam manasıyla yerine getirilmiş değilCumhurbaşkanı Erdoğan: ABD'nin verdiği sözler tam manasıyla yerine getirilmiş değil
Bakan Varank: Ne PKK ne de siyasi uzantıları Kürt kardeşlerimizin temsilcisi (4)Bakan Varank: Ne PKK ne de siyasi uzantıları Kürt kardeşlerimizin temsilcisi (4)
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı canlı yayında Şeyma Subaşı'ndan mesaj gelince ne yapacağını bilemedi!

Acun Ilıcalı canlı yayında Şeyma Subaşı'ndan mesaj gelince ne yapacağını bilemedi!

Satan satana! Tam 7 ton

Satan satana! Tam 7 ton

Selmet Şükür’ün yargılandığı davada yeni gelişme

Selmet Şükür’ün yargılandığı davada yeni gelişme

Her şey bir anda oldu! Raylara atladı

Her şey bir anda oldu! Raylara atladı

Emine Bulut'un katili için verilen müebbet hapis cezası kararına itiraz!

Emine Bulut'un katili için verilen müebbet hapis cezası kararına itiraz!

Şehide acı veda! Gelinliğiyle son yolculuğuna uğurladı

Şehide acı veda! Gelinliğiyle son yolculuğuna uğurladı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Meclis'te gerginlik! 'Kobani'de yaptığınız hainliği burada da yapıyorsunuz'

Meclis'te gerginlik! 'Kobani'de yaptığınız hainliği burada da yapıyorsunuz'

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İlk karar hayata geçirildi

İlk karar hayata geçirildi

HDP'nin Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin ifadeleri TBMM'yi karıştırdı!

HDP'nin Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin ifadeleri TBMM'yi karıştırdı!

Diğer Haberler
Son dakika! Erdoğan: ABD'nin verdiği sözler tam manasıyla yerine getirilmiş değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD'nin verdiği sözler tam manasıyla yerine getirilmiş değil

İYİ Parti'den dikkat çeken 'anket' açıklaması

İYİ Parti'den dikkat çeken 'anket' açıklaması

Meral Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'İncirlik' çağrısı!

Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'İncirlik' çağrısı!

MHP Üzümlü İlçe Başkanı hayatını kaybetti

MHP'li ilçe başkanı hayatını kaybetti

'Nöbetçi bakan' uygulaması başlıyor! Ziya Selçuk ilk olacak

'Nöbetçi bakan' uygulaması başlıyor! Ziya Selçuk ilk olacak

İnfaz indirimi (Af yasası) düzenlemesi kimleri kapsayacak, yasalaşırsa kaç kişi tahliye olacak?

'Af' yasasında flaş gelişme! AK Parti'den açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.