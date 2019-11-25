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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurda döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2019 22:41 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ile Katar arasındaki Yüksek Stratejik Komitesinin Beşinci Toplantısı'nın icrası kapsamında gittiği Katar'dan Ankara'ya geldi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ile Katar arasındaki Yüksek Stratejik Komitesinin Beşinci Toplantısı'nın icrası kapsamında gittiği Katar'dan Ankara'ya döndü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyeti taşıyan "TUR" uçağı, saat 22.15'te Esenboğa Havalimanı'na indi.

Erdoğan'ı havalimanında, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve diğer ilgililer karşıladı.

Erdoğan ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve MİT Başkanı Hakan Fidan da Ankara'ya geldi.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Esenboğa Havalimanı Katar

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