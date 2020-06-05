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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 2 yeni başdanışman

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.06.2020 11:31 | Son Güncelleme

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararlarına göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni başdanışmanları Ayşe Nur Bahçekapılı ile Meltem Taylan Aydın oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 2 yeni başdanışman

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında, Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar hakkında kararlar yayımlandı.

Buna göre Ayşe Nur Bahçekapılı ile Meltem Taylan Aydın Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak atandı.

DHA

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