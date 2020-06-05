Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 2 yeni başdanışman

Resmi Gazete\u2019nin bug\u00fcnk\u00fc say\u0131s\u0131nda, Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 taraf\u0131ndan yap\u0131lan atamalar hakk\u0131nda kararlar yay\u0131mland\u0131. \nBuna g\u00f6re Ay\u015fe Nur Bah\u00e7ekap\u0131l\u0131 ile Meltem Taylan Ayd\u0131n Cumhurba\u015fkan\u0131 Ba\u015fdan\u0131\u015fman\u0131 olarak atand\u0131.\nDHAG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 Muhte\u015fem g\u00f6r\u00fcnt\u00fc! Aylar sonra yeniden...TBMM'deki sandalye da\u011f\u0131l\u0131m\u0131 de\u011fi\u015fti