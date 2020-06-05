Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 2 yeni başdanışman

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında, Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar hakkında kararlar yayımlandı.

Buna göre Ayşe Nur Bahçekapılı ile Meltem Taylan Aydın Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak atandı.

DHA

