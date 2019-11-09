HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Kasım mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2019 18:14 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Kasım mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajında, "Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 81. yıl dönümünde saygıyla yad ediyorum. Aziz milletimizin tüm fertleriyle topyekûn bir mücadele verdiği Kurtuluş Savaşı'nı zafere ulaştıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milletimizden aldığı güçle büyük başarılara imza atmış, dünya tarihinde saygın bir yer edinmiştir. Aziz milletimizin ve tüm dünyanın takdirine mahzar olmuş bir lider olan Gazi'yi anlamalı, milli irade aşığı bir şahsiyet, bir insan olarak gençlerimize ve çocuklarımıza anlatmalı; yaşanan zorlukları ve verilen eşsiz mücadeleyi unutmadan, birlik ve beraberlik içinde istikbal yolunda yakılan meşaleyi yeni nesillere emanet etmeliyiz. Milletimiz şehitlerimizin kanları ve gazilerimizin fedakarlıklarıyla savunulan bu vatan ve bayrağı sonsuza kadar korumaya kararlıdır. Türkiye Cumhuriyeti, geçmişinden aldığı güçle tüm engelleme teşebbüslerine rağmen sağlam adımlarla ilerlemeyi ve büyümeyi sürdürmektedir. Geleceğe her zamankinden daha büyük bir ümitle, daha büyük bir kararlılıkla yürürken bizler de bugün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'en büyük eserim' dediği Cumhuriyetimize sahip çıkıyor, ülkemizi daha ileriye taşıyacak adımları yılmadan, yorulmadan hayata geçiriyoruz. Bu düşüncelerle, vefatının 81. yıl dönümünde Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile vatanımız uğruna fedakarca şehit ve gazi olan tüm kahramanlarımızı bir kez daha rahmetle, minnetle yad ediyorum." ifadeleri yer aldı.

PARTNERHalle Berry'nin kasları olay olduHalle Berry'nin kasları olay oldu
Kanserle mücadele vakfına uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı (2)Kanserle mücadele vakfına uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı (2)
Atatürk, vefatının 81’inci yılında Dolmabahçe Caddesi’nde dijital sergi ile anılıyorAtatürk, vefatının 81’inci yılında Dolmabahçe Caddesi’nde dijital sergi ile anılıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 10 Kasım

En Çok Okunan Haberler

Balkondan atlayan üniversiteli Özgecan, hayatını kaybetti

Balkondan atlayan üniversiteli Özgecan, hayatını kaybetti

Kan donduran sözler: Parmaklarını, kulaklarını kestim yüz derisini soydum

Kan donduran sözler: Parmaklarını, kulaklarını kestim yüz derisini soydum

Şeyma Subaşı'nın arabada yaptığı hareketler olay oldu

Şeyma Subaşı'nın arabada yaptığı hareketler olay oldu

Bakan Varank güzel haberi verdi: Tırmanıyoruz

Bakan Varank güzel haberi verdi: Tırmanıyoruz

Antalya'da 4 kişilik aile ölü bulundu! Siyanür şüphesi

Antalya'da 4 kişilik aile ölü bulundu! Siyanür şüphesi

İmamoğlu'nun 'temel atmama' törenine tepki

İmamoğlu'nun 'temel atmama' törenine tepki

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kompresör ile makatına hava bastılar, vücudu balon gibi şişti

Kompresör ile makatına hava bastılar, vücudu balon gibi şişti

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İBB'den proje iptali! İmamoğlu duyurdu

İBB'den proje iptali! İmamoğlu duyurdu

Artık kesinleşti! Erdoğan tüm suçlarını affetti!

Artık kesinleşti! Erdoğan tüm suçlarını affetti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ortalık karıştı! Tekme tokat meydan dayağı

Ortalık karıştı! Tekme tokat meydan dayağı

’Eşek şakası’ itfaiyede bitti

’Eşek şakası’ itfaiyede bitti

Kan donduran olay! Kendini böyle savundu

Kan donduran olay! Kendini böyle savundu

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan 10 Kasım mesajı

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan 10 Kasım mesajı

Bir anda ortaya çıktılar, herkes telefonlarına sarıldı

Bir anda ortaya çıktılar, herkes telefonlarına sarıldı

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Ağrı'da 7 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Ağrı'da 7 terörist etkisiz hale getirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.